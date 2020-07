Cum au reușit statele vulnerabile în fața pandemiei să preia controlul asupra răspândirii virusului

De la izbucnirea pandemiei, pe întreg Globul, statele au aplicat diverse soluţii pentru a combate primejdia: carantină totală, distanţare fizică extremă sau testare în masă.

În funcție de strategiile puse în practică, rezultatele diferă. Din păcate, în joc este sănătatea oamenilor sau chiar viața lor.

Donald Trump, Președintele SUA: "Ne sună de pretutindeni ca să ceară ajutor. Pentru că acest virus îngrozitor a lovit 188 de țări".

Preşedintele Donald Trump ține mereu să precizeze că şi alţii luptă din răsputeri cu pandemia. Dar nu toţi se descurcă la fel de rău precum Statele Unite. Datele oficiale arata că 40 de americani din 100.000 au murit de COVID-19. Iar numărul cazurilor noi de îmbolnăvire creşte ameţitor. Asta în timp ce alte țări fie au reuşit să preia controlul asupra răspândirii virusului, fie au evitat daune ireparabile.

Max Foster, corespondent CNN: "Nu sunt două țări care să fi reacționat identic. Dar experții în sănătate publică ne spun că, în toată lumea, țările care s-au descurcat bine au în comun faptul că au luat virusul în serios și au acționat rapid".

Anthony Fauci, Director, U.S. Naţional Institute of Allergy and Infectious Diseases: "Când Statele Unite s-au închis, în realitate asta s-a întâmplat doar în proporție de vreo 50%. În multe țări europene, cam 90-95% dintre activități au fost închise".

Max Foster: "Strategia primordială: carantina rapidă și totală!"

Încă nu este clar de unde şi cum a apărut SARS-COV2. Guvernul chinez a suprimat primele avertismente despre boală, iar medicii curajoşi, care au încercat să tragă un semnal de alarmă, au fost reduşi la tăcere. Dar, când gravitatea situaţiei a devenit evidentă, Beijingul a dat tonul ferm cu măsuri draconice. Peste 60 de milioane de oameni au fost izolaţi de restul Chinei. La nivelul întregii ţării, mai puţin de un chinez din 100.000 a fost răpus de boală, iar bilanţul infectărilor a scăzut simţitor.

Noua Zeelandă a fost una dintre primele state democratice unde s-au impus restricţii. Acolo, autorităţile au luat măsuri clare la două săptămâni după apariţia primului caz. Au ferecat graniţele, iar cetăţenii întorşi din străinătate intrau obligatoriu în carantină. În total, doar 20 de neozeelandezi au murit până acum.

Italia a fost primul stat european lovit dur de coronavirus. Spitalele din nordul Peninsulei au fost îngenuncheate de numărul cazurilor severe, iar cimitirele s-au umplut. Însă măsurile decisive luate până la urmă de guvern au dat rezultatul aşteptat.

Spre deosebire de vecina ei Suedia, Danemarca s-a închis înainte de primul deces şi, până acum, raportează o rată de mortalitate de 10 la 100.000 de oameni. A şi fost printre primele ţări europene care s-au redeschis.

Donald Trump: "Când testezi la asemenea scară, evident că găsești tot mai mulți infectați, tot mai multe cazuri. Tocmai de aceea le-am spus oamenilor mei s-o lase mai ușor cu testarea!"

Max Foster, CNN: ”Altă strategie comună: testarea masivă și monitorizarea răspândirii virusului".

Vietnamul avea potenţial să devină unul dintre focarele majore, dar a optat pentru o strategie de comunicare agresivă şi, drept urmare, nicio persoană de acolo nu a murit până acum din cauza noului virus.

Sud-coreenii şi-au pus la punct propriul kit de testare înainte de apariţia vreunui caz pe teritoriul lor şi au creat centre de testare drive-in. Deocamdată, rata de mortalitate este de 1 la 100.000.

Islanda are o rată de mortalitate de 3 la 100.000 pentru că a identificat şi a izolat fiecare persoană care a intrat în contact cu un bolnav. Această femeie a fost avertizată din vreme că s-a aflat în apropierea unui chelner infectat. Era de zile bune izolată în casă când a avut primele simptome.

Donald Trump: "Eu unul pur și simplu nu vreau să port mască. E doar o recomandare".

Max Foster, CNN: "Preşedintelui Trump i-a luat luni de zile să declare public că susține întru totul purtarea măștilor. Însă, în majoritatea țărilor lumii, subiectul măștilor nu a fost unul controversat".

Pentru asiatici, purtarea măştii de protecţie era un obicei şi când nu se vorbea despre pandemie. Dar, în contextul dat, şi canadienii şi turcii au adoptat fără comentarii aceasta măsură de prevenţie cu efecte vizibile.



Canada are 24 de decese la sută de mii de locuitori, multe dintre ele în căminele de bătrâni. Turcia, care a impus obligativitatea măştilor încă din aprilie, raportează 6 decese la sută de mii de oameni.

Max Foster, CNN: "Doctorii americani știu și ei, la fel ca omologii lor din restul lumi, că acestă boală, COVID-19, este nouă și impune abordări inovatoare. Chiar aici, la Universitatea Oxford, cercetătorii au confirmat eficiența steroidului Dexametazona, cel puțin într-o fază preliminară a testelor".

Germania a evitat dezastrul datorită testării în masă şi a calităţii excelente a sistemului medical. Berlinul şi-a permis chiar să preia pacienţi în stare gravă din Italia şi Franţa. Germania are până acum o rată de mortalitate de 11 la sută de mii.

Max Foster: "Mai presus de orice altceva, guvernele cu rezultate bune au predat frâiele, de la bun început, experților în sănătate publică, doctorilor, oamenilor de știință".



Donald Trump: "Cred că virusul o să dispară la un moment dat. Așa sper.

Încă mai credeți asta? Da, sigur dispare până la urmă".

Max Foster, CNN: "Dacă președintele Trump o ține una și bună cu speranța, oamenii de știință ne spun că nu se vede în zare sfârșitul pandemiei."