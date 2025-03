Cum ar fi fraudat mii de studenți, mai ales români, sistemul britanic de credite universitare. Reacția fermă a autorităților

Mai exact, aceștia au accesat împrumuturi universitare, fără să meargă la cursuri. Secretarul pentru educație, alături de autoritatea antifraudă și de compania care acorda acești bani, au deschis mai multe anchete.

Investigația The Sunday Times dezvăluie că mii de studenți, în special cetățeni români, au fraudat cu sute de milioane de lire sterline sistemul britanic de împrumuturi universitare. Practic, se înscriau fără intenția de a urma anumite cursuri, ci doar pentru a obține împrumuturi pe care nu aveau în plan să le returneze.

Ar fi vorba despre rețele întregi din care făceau parte studenți, recrutori și universitățile francizate.

Ana Maria, co-fondator The Diaspora Initiative: „Practic, o dată ce studentul este acceptat la cursul francizorului universitar, la acest colegiu tehnic care oferă certificări în unele universități acreditate, studentul poate aplica pentru împrumutul de școlarizare și întreținere. Cel de școlarizare este plătit de agenție universității, care apoi dă suma către instituția francizată. Împrumutul pentru întreținere, de până la 13.000 de lire sterline, este virat în contul bancar al studentului, cam în 3 tranșe în decursul unui an de studiu.”

Sumele împrumutate de studenți

Suma totală împrumutată de student depășea 20.000 de lire pe an - o parte se împărțea între facultatea mamă, franciză și recrutor, în timp ce cealaltă parte, adică împrumutul pentru întreținere, îi revenea studentului.

Nona Colfescu, consilier educațional: „Poți aplica pentru un împrumut și împrumutul îl primești pe 30 de ani fără dobândă, îl returnezi dacă obții un venit de peste 25.000 de lire pe an.”

Anunțurile pentru înscrierea la aceste universități erau din ce în ce mai dese, mai ales pe rețelele sociale, iar diferite persoane, inclusiv de cetățenie română, recrutau posibili studenți. De cele mai multe ori, admiterea era de fațadă.

Florentina Bonghene, consilier educațional: „Sunt multe universități tip franciză mici, unde entry requirements sunt foarte scăzute, e suficient să zici 'Hello, my name is Florentina' și ai intrat la universitate. Se vând documente false, diplome de level 3 care ar fi echivalente cu diploma de bacalaureat în România, care de altfel poate fi echivalată la nivel internațional.”

Măsurile autorităților din Regatul Unit

În acest caz, autoritățile au început deja să ia măsuri. Secretarul pentru Educație din UK a demarat o anchetă și a cerut ajutorul Autorității Antifraudă. În paralel, reprezentanții companiei care se ocupă de împrumuturile studențești au declarat pentru știrile Protv că au luat deja măsuri clare pentru a reprima operatorii de francize și pentru a combate frauda.

Numărul românilor care au solicitat împrumuturi pentru studii a crescut în ultimii ani: de la 5.000 în 2015-2016 la 84.000 în 2023-2024. Cu alte cuvinte, doar anul trecut 15% dintre românii cu documente legale în Regat au luat un împrumut pentru studenți.

În anul academic curent, 71.000 de români au solicitat astfel de împrumuturi, comparativ cu 19.000 de polonezi, 16.000 de italieni și 12.000 de portughezi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: