Cum au ajuns doi tineri australieni să cultive ciuperci exotice chiar în curtea casei

Pasiune transformată în afacere. Un cuplu din Australia cultivă ciuperci exotice chiar în curtea casei.

Tinerii fermieri urbani vând ciupercile restaurantelor sau le livrează la domiciliile pofticioşilor. Iar mai nou vor să-i înveţe şi pe alţii tainele acestei îndeletniciri.

Aceste ciuperci de toate soiurile, într-o multitudine de culori şi potrivite pentru a-şi face loc în meniul unui restaurant elegant, sunt cultivate de doi australieni în spatele casei. La o primă vedere, nu pare o muncă istovitoare. Şi nici nu trebuie să aştepte prea mult după ele pentru a fi bune de cules.

Mickey Pascoe, fermier urban: "Cresc foarte repede. Una dintre speciile noastre, ciuperca "stridie roz", odată ce e plantată, durează chiar şi cinci zile până când trebuie culeasă."

Tinerii cultivă ciuperci în mai multe containere pe care le-au instalat în curtea casei lor. Totul a început acum câţiva ani, când nişte prieteni le-au oferit cadou un kit de creştere a ciupercilor.

Amy Christensen, fermier urban: "Era o lume cu totul nouă, să fiu sincer. Era ca şi când aş fi aflat despre o nouă planetă în sistemul nostru solar, una de a cărei existenţă habar nu aveam."

Mickey Pascoe: "Chiar am demontat aerul condiţionat din dormitor şi l-am instalat ca să răcească una din camerele unde creşteam ciuperci, în timp ce noi transpiram la etaj."

Între timp, lucrurile au evoluat. Tinerii fermieri urbani livrează acum ciuperci în tot oraşul, dar şi în localităţile din apropiere.

Mickey Pascoe: "Chiar înainte de pandemie recoltam în jur de 120 de kilograme pe săptămână. 95% din cantitate o vindeam restaurantelor din Brisbane şi restul în pieţe."

Închiderea restaurantelor din cauza pandemiei i-a afectat şi pe ei. Vânzările au scăzut drastic - cu până la 85 la sută. Cuplul a avut însă o alternativă pentru a ține afacerea în viaţă.

Mickey Pascoe, fermier urban: "Am avut noroc, la sfârşitul anului trecut am schimbat macazul şi am început să diversificăm afacerea, să facem livrări la domiciliu şi să-i învăţăm pe alţii cum să crească ciuperci acasă. De când cu pandemia, ne-am concentrat pe sectoarele astea în timp ce restaurantele erau închise."

Tinerii lucrează şi la o serie de cursuri online de creştere a ciupercilor, pentru cei care vor să înveţe să facă asta. Pe de altă parte, ca să-şi urmeze visul, au fost nevoiţi să renunţe la unele plăceri.