Cum arată „regina râgâielilor”. Deține recordul mondial pentru cel mai zgomotos râgâit | VIDEO

Winter, în vârstă de 33 de ani, cunoscută și sub numele de @Kimycola pe TikTok, a doborât recordul pe 28 aprilie, cu un râgâit care a avut o intensitate de 107,3 decibeli, scrie The Post.

Asta înseamnă că sunetele emise de ea sunt mai puternice și zgomotoase decât un blender, un burghiu electric portabil și chiar decât unele motociclete turate la maxim, potrivit GWR.

„Am băut o cafea cu gheață și am mâncat un sandviș la micul dejun, apoi am băut o bere”, a declarat Winter pentru The Post, despre masa care a ajutat-o să treacă cu brio peste această încercare.

Precedenta deținătoare a recordului feminin, Elisa Cagnoni din Italia, a reușit să facă un râgâit de 107 dB în 2009. Recordul masculin este deținut de Neville Sharp din Australia, care a făcut un râgâit de 112,7 dB în 2021.

„Știam deja că sunt gălăgioasă, aveam deja încredere, trebuia doar să obțin amestecul potrivit în burtă pentru a produce acest râgâit care bate recordul mondial”, a declarat Winter pentru GWR într-un videoclip publicat, miercuri, adăugând că a știut că are șanse mari să bată recordul după ce a fost dată afară dintr-un bar pentru râgâitul ei zgomotos.

„Ceea ce fac pentru a mă pregăti pentru un râgâit mare este să inspir adânc și să încerc să canalizez forța asta pentru a scoate un sunet monstruos și magic”, a susținut ea.

GWR a cerut ca Winter să râgâie într-o „cameră moartă”, ceva asemănător unui studio de înregistrări, pentru a-i măsura râgâitul, fără ca alte zgomote să-l interfereze.

Astfel, Winter a făcut istorie la un post local de radio iHeartRadio din Maryland, DC101, unde a râgâit în direct la emisiunea „Elliot in the Morning”.

„M-am pregătit pentru tentativa de record mondial prin simpla luare de notițe: Am mâncat diferite combinații, am băut diferite băuturi, am văzut ce mă făcea să râgâi cel mai tare și apoi am folosit același truc la radio pentru a doborî recordul”, a explicat Winter.

De asemenea, ea a abordat una dintre cele mai frecvente întrebări pe care i le pune oricine în urma râgâielii sale: „Te doare când râgâi atât de tare?”.

„Nu, nu doare deloc. Se simte foarte bine”, a susținut Winter pentru GWR. „Mă doare când le țin înăuntru, dacă e să fiu sinceră”.

Winter a declarat pentru The Post că își va sărbători recordul „cu fanii de pe TikTok Live și se va bucura de weekend cu prietenii și familia, în timp ce se înfruptă cu o friptură și fructe de mare”.

Sursa: New York Post
Dată publicare: 09-08-2023 21:33