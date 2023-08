O femeie a fost dată afară de șeful ei pentru că nu „tasta suficient”. Lucra de 18 ani în firmă

Cheikho a lucrat pentru compania de asigurări timp de 18 ani și a fost responsabilă, printre alte atribuții, de crearea documentelor de asigurare, de respectarea termenelor de reglementare și, în mod ironic, de gestionarea conformității muncii de acasă, scrie au.finance.yahoo.com.

Potrivit Comisiei pentru Muncă Echitabilă, Cheiko a fost concediată de Insurance Australia Group la 20 februarie, pentru că nu și-a făcut treaba așa cum i s-a cerut în perioada octombrie - decembrie 2022.

Cheikho a susținut că nu a existat niciun motiv valabil pentru concedierea ei și a spus că IAG a avut un „plan premeditat” pentru a o da afară, și a susținut că a fost ținta lor din cauza problemelor sale de sănătate mintală.

„Activitate foarte scăzută a tastelor”

Managerul ei a observat că Cheikho a avut probleme de performanță, inclusiv dificultăți în respectarea termenelor limită, fiind absentă și necontactabilă, lipsind de la întâlniri și neprezentând documente la autoritatea de reglementare, ceea ce a dus la amendarea IAG.

IAG a susținut că, atunci când a analizat activitatea sa cibernetică, inclusiv activitatea de tastare, au existat „perioade semnificative în care nu a fost evidentă nicio activitate de tastare sau a fost minimă”.

IAG a constatat că aceasta nu și-a respectat programul de lucru în 44 de zile din cele 49 de zile monitorizate, a început târziu în 47 de zile, a terminat mai devreme în 29 de zile și nu a lucrat deloc în patru zile.

În zilele în care a muncit, a avut „o activitate foarte redusă a tastelor pe laptop”, ceea ce indică faptul că nu și-a făcut munca așa cum era necesar. Ea a înregistrat 117 ore cu zero apăsări de taste în octombrie, 143 de ore în noiembrie și 60 de ore în decembrie.

Când i s-a adus la cunoștință această revizuire, Cheikho nu și-a putut aminti de ce sau cum de activitatea ei era atât de scăzută.

„Nu-mi vine să cred. Uneori, volumul de muncă a fost pic mai lent, dar nu înseamnă că nu am lucrat. Vreau să spun că, din când în când, poate că am ieșit la magazin, dar asta nu înseamnă că am stat acolo o zi întreagă”, a declarat ea în cadrul unei întâlniri.

Vicepreședintele FWC, Thomas Roberts, a constatat că dovezile au arătat că Cheikho „nu a lucrat așa cum i s-a cerut în timpul orelor de lucru desemnate” și că ea nu a fost în măsură să ofere o „explicație credibilă” după ce i s-a adus la cunoștință acest lucru.

Roberts a concluzionat că a existat un motiv întemeiat pentru concedierea ei.

Sursa: Yahoo News Etichete: , , Dată publicare: 09-08-2023 20:16