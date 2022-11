Cum arată timbrul de Crăciun al Ucrainei. FOTO

Pe timbru apare o fată într-o rochie, care stă așezată lângă un pom de Crăciu, iar pe partea cealalată a peretelui este un soldat cu o armă în mână, conform imaginii publicate pe Twitter de Nexta.

Autorul desenului este un elev de clasa a XI-a din Nikolaev. Băiatul a fost nevoit să fugă din oraș din cauza războiului.

Timbrul a fost primit destul de bine de opinia publică, iar cei mai mulți oameni au spus că important este mesajul puternic, și anume că scopul acestuia este să arate cum familiile sunt forțate să se separe din cauza războului.

Ucraina se află în cea de-a 259-a zi de război cu Rusia.

