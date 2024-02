Cum arată acum „cea mai urâtă casă” de pe o stradă din Londra. Transformarea ei a durat nouă ani | FOTO

Lizzy Williams, în vârstă de 37 de ani, și soțul ei, Phil, în vârstă de 40 de ani, care lucrează în domeniul financiar, au cumpărat casa cu patru dormitoare din St. Albans, Hertfordshire, în iunie 2014, scrie Daily Mail.

Ei susțin că era cea mai „urâtă” proprietate din zonă pentru că nu fusese locuită timp de patru ani. Avea cu găuri în tavan, plante moarte și ciuperci care creșteau în toaleta de la parter.

Cuplul a petrecut nouă ani renovând proprietatea și estimează că au economisit 200.000 de lire sterline după ce au decis să se uite la tutoriale pe YouTube pentru a învăța cum să facă instalațiile sanitare, instalațiile electrice, să construiască o piscină și să instaleze o bucătărie.

Au angajat constructori pentru a construi o extensie la spatele proprietății și pentru a monta un acoperiș nou. Au terminat renovările în septembrie anul trecut și au declarat că au transformat casa într-o casă de vis pentru familie.

Lizzy și Phil au cheltuit 150.000 de lire sterline pentru a transforma „cea mai urâtă casă de pe stradă”.

Lizzy, care lucrează în marketing, din St. Albans, Hertfordshire, a spus: „Phil este foarte concentrat pe detalii. El reține foarte bine informațiile. Noi am folosit multe forumuri online pentru a ne ajuta, am urmărit și videoclipuri pe YouTube. El se baza pe prieteni și familie pentru a ne ajuta și cerea sfaturi despre cum să abordăm situațiile. Este un amalgam de cercetare pe internet și de a cere sfaturi prietenilor. Am pus suflet în casă - faptul că am făcut multe dintre renovări ne face casa foarte specială. Renovarea principală a casei ne-a luat în jur de șase ani, deoarece am făcut cea mai mare parte a lucrărilor noi înșine”.

După ce au cumpărat proprietatea în iunie 2014, cei doi s-au mutat în aceasta șase luni mai târziu pentru a începe renovarea.

Phil și Lizzy au locuit inițial în două dormitoare în timp ce lucrările de renovare erau în desfășurare în jurul lor.

Când au cumpărat proprietatea, avea patru dormitoare. Phil și Lizzy au extins proprietatea pentru a face dormitoarele mai mari și au transformat garajul, adăugând patru camere suplimentare.

În total, Lizzy și Phil au cheltuit 150.000 de lire sterline pe proprietate, au avut 40.000 de lire sterline economii, au împrumutat bani și au folosit salariile lor pentru a-și permite transformarea.

