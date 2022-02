Cum ar putea vremea să încurce Rusia dacă vrea să atace Ucraina. Lavrov: Nu putem continua dialogul la nesfârșit

StirilePROTV

Situația de la granița ruso-ucraineană rămâne pe muchie de cuțit. După americani, și britanicii au avertizat luni, pe mai multe voci, că tensiunile ar putea escalada în următoarele 48 de ore.

Potrivit unor oficiali de la Pentagon, dacă Putin va decide să dea ordinul final, o ofensivă rusă ar putea începe cu atacuri aeriene, asupra infrastructurii militare cheie a Ucrainei - aeroporturi, liniile de apărare aeriană, și sisteme de avertizare. Planul ar continua cu intrarea în Ucraina din mai multe puncte, din est și nord, inclusiv încercuirea Kievului, în termen de o zi sau două. Potrivit CNN, toate scenariile au fost analizate chiar luni de Putin, și de responsabilii armatei ruse.

Într-una dintre tradițonalele scenete atent regizate de Kremlin pentru ochii lumii, îl vedem pe președintele Putin consultându-se cu ministrul său de externe. Așezați la extremele unei mese imense, Lavrov și Putin vorbesc despre răspunsurile pregătite la propunerile trimise de SUA și NATO. Șeful diplomației ruse pare să exprime dorința Moscovei de a continua calea diplomației.

Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister: "Angajamentul nostru de a ne explica poziția și disponibilitatea de a asculta contra-argumente nu s-au epuizat. Firește, nu putem continua dialogul la nesfârșit, dar în acest stadiu, propun să continuăm și să intensificăm contactele cu SUA și NATO".

Semnalele Moscovei în favoarea dialogului survin după ce duminică a făcut valuri declarația ambasadorului Ucrainei la Londra potrivit căruia, pentru a evita războiul, Ucraina ar fi dispusă să renunțe la ambiția integrării în NATO, o concesie majoră făţă de Moscova. În urma controversei, diplomatul și-a clarificat afirmațiile.

Vadym Prystaiko: “Ce am spus este că, pentru a evita războiul, suntem dispuși să facem multe concesii și deja facem asta în discuțiile cu Rusia. Până va fi gata NATO să ne primească, sigur nu se întâmplă până miercuri, trebuie să căutăm alternative, acorduri bilaterale, cu Marea Britanie, cu Statele Unite, aranjamente care să ne permită să supraviețuim acestui moment dificil”.



Dmitri Peskov: “Angajamentul confirmat și formalizat al Ucrainei de a abandona proiectul de a adera la NATO ar fi cu certitudine un răspuns semnificativ la garanțiile de securitate cerute de Rusia”.

Analiștii înclină totuși să creadă că o invazie nu este în interesul lui Putin, care deja a reușit, prin actuala criză, să repună Rusia în centrul lumii.

Mark Galeotti, un expert în politica Rusiei și membru asociat senior la Royal United Services Institute: “Putin nu este genul de persoană care se fixează pe o anumită pistă și un calendar și se ține riguros de asta. El este adeptul strategiei de a-și crea diverse opțiuni pe care apoi le reevaluează constant. Putin analizează care sunt costurile și beneficiile probabile ale acțiunilor. De aceea, este atât de important să menținem presiunea, dar să clarificăm și că există portițe de ieșire din criză. Pentru că, din păcate, dacă alternativă pe care i-o oferim este între escaladare și capitulare, atunci probabil că va escalada”.

Vremea ar putea încurca planurile Rusiei

Pe de altă parte, vremea ar putea influența semnificativ planurile Rusiei. Ucraina pare să aibă parte de o iarnă blandă. A nins, dar zăpadă e apoasă, nu înghețată, temperaturile fiind cu până la 3 grade mai mari decât media ultimelor 3 decenii. Prognoza pentru restul lunii februarie este peste normalul perioadei, cu o mulțime de zile înnorate. În faza inițială, Rusia ar putea opta pentru armament ce poate opera în orice condiții, precum artileria cu rază lungă și rachetele balistice. Totuși, la Washington, opinia generală este că ofensivă rusă ar avea nevoie de teren înghețat, dată fiind geografia Ucrainei.

General Mark Milley, United States Chairman of the Joint Chiefs of Staff: “Terenul include și câmpii deschise, o abundență de râuri și lacuri, plus pânza freatică înaltă”.

Nu atât pentru că noile tancuri ale Rusiei riscă să rămână în nămol.

JD Williams, Senior Defense Researcher Rand Corporation: “Vehiculele militare trebuie susținute cu muniție și combustibil, care sunt grele și necesită drumuri bune pentru transport”.

Nu contează doar starea terenului, ci și condițiile atmosferice.

JD Williams, Senior Defense Researcher Rand Corporation: “Nori, ploaie, zăpadă, toate astea îngreunează măsurile de recunoaștere necesare că să găsești țintele. Și, dacă nu țintești cu precizie, efectul atacurilor este diminuat”.

Olaf Scholz se întâlnește cu Putin

În plan diplomatic, ștafeta a fost preluată luni de cancelarul german. Olaf Scholz s-a întâlnit la Kiev cu președintele Ucrainei și putem presupune că refuzul Germaniei de a trimite armament Ucrainei a fost unul dintre subiectele sensibile.

Misiunea lui Olaf Scholz va fi chiar mai dificilă marți, la Kremlin.

Markus Ziener, German Marshall Fund fellow: “Îmi imaginez că, pentru a-l convinge pe Putin să nu activeze opțiunea militară, (Scholz) va și oferi ceva rușilor, pentru ca ei să-și salveze cumva imaginea”.

În condițiile în care cancelarul social democrat a fost până acum evaziv în privința sancțiunilor pregătite împotriva Moscovei, o poziție mult mai tranșantă a dovedit președintele Germaniei, abia reales pentru al doilea mandat.



Frank-Walter Steinmeier, German President: “Fără NATO și Uniunea Europeană, Germania nu ar fi astăzi unită și liberă. Nu putem uită asta! Prin urmare, fără pic de ambiguitate: suntem cu totul dedicați angajamentelor față de Alianța NATO. Ii cer președintelui Puțîn să slăbească latul din jurul Ucrainei!”