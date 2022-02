MAE ucrainean: Kievul nu intenționează să renunțe la candidatura sa la NATO pentru a evita un război cu Rusia

„Comentariul ambasadorului Vadim Pristaiko său a fost scos din context și a indus în eroare multă lume. Poziția Ucrainei rămâne neschimbată. Obiectivul aderării la NATO este prevăzut în Constituție și nicio decizie nu îl poate încălca”, a scris pe Twitter Oleg Nikolenko.

.@VPrystaiko’s comment to @bbc5live was taken out of context and mislead many. Ukraine’s position remains unchanged. The goal of NATO membership is enshrined in the Constitution of Ukraine and no decisions can contradict it. The matter of security guarantees for Ukraine is urgent