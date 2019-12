Cum a reușit un tânăr să se pensioneze la doar 24 de ani. A strâns o avere cu un salariu modest

Mike Rosehart are doar 27 de ani, dar a ieșit deja la pensie de trei ani, după ce a reușit să strângă suficienți bani cât să nu mai fie nevoit să muncească vreodată.

Tânărul din Ontario, Canada, a lucrat ca analist IT și a reușit să strângă peste 760.000 de dolari în puținii ani în care a muncit.

Mike este un adept al mișcării FIRE (Financial Independence and Retire Early - Independență Financiară și Pensionare Timpurie), care a ajutat mai multe persoane în ultima vreme să se îmbogățească într-o perioadă relativ scurtă, potrivit Metro.

Gândurile pensionării timpurii i-au venit încă din 2010, când urma cursurile Școlii de Business din Ontario. Atunci el a descoperit cartea Early Retirement Extreme, scrisă de astrofizicianul Jacob Lund Fisker, care l-a învățat cum să devină independent financiar, cu un salariu mediu.

El spune că nu are niciun secret miraculos, ci doar a cheltuit cât mai puțin, a trăit modest și a ales să își cumpere o casă la doar 19 ani, în loc să plătească chirie în fiecare lună.

Mike susține că oricine poate să devină independent financiar și să nu mai lucreze vreodată, cu ajutorul unor minime cunoștințe financiare.

"Trebuie doar să cheltui cât mai puțin, să câștigi cât mai mult și să scoți cât mai mult din ce îți rămâne. Partea cea mai grea este execuția planului, pentru că mulți nu rezistă fără cafea de la Starbucks, călătorii în străinătate și telefoane de ultimă generație. Amânarea recompenselor este secretul FIRE", a explicat el.

Cum a reușit să strângă banii

Mike spune că a început să economisească încă de când avea doar 17 ani, când prietena sa de la acea vreme, care apoi i-a devenit soție, Alyse, i-a spus că își dorește copii cât mai repede.

"Am economisit în mod agresiv. În al doilea an la facultate, am închiriat o cameră cu 260 de dolari, când prețurile depășeau în medie 400. Avea doar 5,5 metri pătrați, dar era perfectă pentru mine. Aveam nevoie doar de un loc în care să dorm", a spus el.

De asemenea, acesta spune că a înlocuit mașina cu bicicletași asta l-a ajutat să economisească sume importante de bani, care în mod normal mergeau pe benzină.

Aceste cheltuieli l-au ajutat să își cumpere o casă la doar 19 ani, pentru care a plătit puțin peste 150.000 de dolari. Însă primul lucru pe care l-a făcut după ce s-a mutat poate părea ciudat pentru mulți.

"Am închiriat toate camerele, astfel încât să ne producă bani. Am trăit cu patru colegi. Tipul care locuia în apartamentul din beci ne plătea rata. Am terminat facultatea fără nicio datorie și cu ceva bani la bancă", a povestit Mike.

Mike și Alyse au făcut economii și când a venit vorba despre nunta lor, eveniment pe care l-au organizat cu mai puțin de 4.000 de dolari, iar pentru luna de miere, s-au folosit de punctele strânse pe cardurile de credit pentru a merge în Brazilia.

După ce a terminat facultatea, Mike și-a găsit un job de consultant financiar, pentru care primea 42.000 de dolari pe an, în timp ce soția sa s-a angajat ca graphic designer, cu un salariu de 26.500 de doalri pe an.

Cei doi au folosit salariul lui Mike pentru a cumpăra mai proprietăți, pe care apoi le-au închiriat. Astfel, în decurs de trei ani, aceștia au reușit să dețină 10 apartamente, care valorau în total aproape 800.000 de dolari. Atunci au realizat că este momentul să își vândă proprietățile și să se pensioneze.

"Știam că aveam nevoie de 485.000 de dolari ca să mă pensionez, iar proprietățile valorau aproximativ 760.000. Așa că am intrat în biroul șefului meu și mi-a spus că îmi voi putea lua job-ul înapoi peste 6 luni, când mă voi întoarce. Credea că am o criză", a povestit el.

Acum, Mike, Alley și cei trei copii ai lor trăiesc cu aproximativ 2.300 de dolari pe lună, bani cu care reușesc să își organizeze și câteva vacanțe pe an.

Tânărul și-a creat și un canal de YouTube, prin care îi învață și pe alții cum să se pensioneze devreme.