Cum a fost sărbătorit Revelionul în cele mai grandioase orașe ale lumii. Momentele magice, savurate de milioane de oameni

În întreaga lume, milioane de oameni au sărbătorit Anul Nou pe străzi. Au fost petreceri grandioase în New York, Dubai sau Rio de Janeiro.

Spectatorii au uitat de griji și au ciocnit pahare nenumărate de șampanie pentru un an bun. Nici în Europa petrecăreții nu s-au lăsat mai prejos. Au vrut să vadă cu ochii lor focurile de artificii spectaculoase din Londra, Paris sau Atena.

Un milion de oameni s-au adunat pe Champs Elysee, în inima Parisului, pentru un spectacol magnific de sunet și lumină la Arcul de Triumf, primul organizat după 2 ani de pauză.

Un omagiu adus regretatei regine Elisabeta a II-a și o demonstrație de susținere pentru Ucraina au fost principalele momente ale petrecerii de Revelion din Londra.

Peste 100.000 de persoane și-au procurat din timp bilete pentru a asista la focurile de artificii de pe malurile Tamisei.

O spectaculoasă desfășurare pirotehnică a fost și deasupra monumentului Acropole, din Atena, oferindu-le turiștilor o experiență magică.

Începutul anului 2023 a fost marcat și în Berlin.

Artificiile au luminat Poarta Brandenburg și orizontul în jurul turnului de televiziune.

Revelion „de vară”, la Copacabana

Și americanii au numărat împreună ultimele secunde din 2022. Cea mare petrecere a anului a fost marcată ca, în fiecare an, în Times Square, "kilometrul zero" al New York-ului. O ploaie de confetti s-a revărsat peste o mulțime de oameni fericiți. Au fost și momente unice.

În Dubai, artificiile au luminat, ca în fiecare an, cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa.

Cel mai mare Revelion "de vară", în aer liber, a fost la Copacabana. Cum este spaţiu berechet pe celebra plajă de la Rio de Janeiro, s-au adunat, potrivit estimărilor, 2 milioane de persoane, care au dansat samba până dimineață.

Dată publicare: 01-01-2023 19:43