Anul Nou, sărbătorit în stradă de români. Cum a arătat petrecerea de Revelion în diverse orașe ale țării

Au scapăt de restricții și, în plus, a fost mai cald decât în orice an. A fost loc pentru toată lumea sub lumina focurilor de artificii, unde fiecare s-a simțit liber să danseze, să ciocnească un pahar și să-și propună lucruri îndrăznețe pentru noul an.

Oradea. Cerul României a fost luminat spectaculos în primele minute ale noului an.

Brașov. La miezul nopții, Piața Sfatului din Brașov s-a transformat într-un imens club, unde mii de oameni au dansat fără rețineri, s-au îmbrățișat și au ciocnit cupe de șampanie. La miezul nopții, timp de opt minute, au fost aprinse 100.000 de artificii în cinci locuri diferite din Brașov.

Timișoara. La Timișoara, focurile de artificii i-au scos pe oameni din case pentru a se bucura împreună.

Femeie: „Este extrem de multă lume, în special tineret care abia aștepta să vină în centru".

Femeie: „Am simțit nevoia să ieșim din casă, de normalitate, de a fi împreună".

Iași. În Iași, peste 7.000 de oameni au petrecut pe esplanada Palatului Culturii. Spectacolul pirotehnic a durat 10 minute, dar dronele programate inițial nu au mai fost ridicate din cauza cerului înnorat.

București. Singurul concert organizat în aer liber în București, în parcul Titan, a adus împreună peste 30.000 de oameni. Cerul Capitalei a strălucit în toate cartierele și mii de artificii au fost lansate de oameni, peste tot, timp de aproape o oră. Fiecare a trimis în gând spre noul an un noian de speranțe încărcate de culori și lumină!

Cluj și Constanța. Lumea a ieșit în piețe și în Cluj-Napoca sau Constanța, mai ales că temperaturile au atins și 10 grade Celsius. La miezul nopții, toată lumea și-a pus dorințe mari și i-a sunat pe cei de departe să le ureze „La mulți ani!”,

