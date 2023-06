Un hacker român numit „lupul singuratic” a fost ridicat de acasă. Plănuia să compromită site-ul Summit-ului din R. Moldova

La Summitul de la Bulboaca au participat 47 de lideri europeni, șefi de stat și de guvern. La acțiune au participat și procurori DIICOT.

Hacker-ul de origine română plănuia să atace și să compromită site-ul Summitului de la Bulboaca, desfășurat pe 1 iunie în Republica Moldova, într-o localitate aflată la 35 de kilometri de Chișinău. La eveniment, alături de liderii europeni, a fost și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Anton Rog, șeful Centrului Naţional Cyberint al SRI: „Cu DIICOT, în țară, am avut o speță de curând, în care l-am luat pe un domn de acasă, un lup singuratic, care se hotărâse el să atace site-ul aferent unei manifestări în care erau toți liderii europeni prezenți, dar nu a apaucat. Da, da. De la Castelul Mimi. Nu s-a întâmplat nimic, a fost totul OK, l-am luat de acasă. Înainte să poată să facă ceva. Nu noi, DIICOTUL, noi am dat informațiile”.

Pe durata summit-ului, Republica Moldova și-a închis spațiul aerian pentru avioanele civile, iar România a avut o implicare majoră în asigurarea protecției, cel puțin pe partea cibernetică.

Anton Rog, șeful Centrului Naţional Cyberint al SRI: „Relația directă cu Guvernul Moldovei este una foarte bună și povestea asta s-a văzut în asigurarea securității în general, nu numai cibernetice, a evenimentului despre care ați făcut vorbire. Castelul Mimi, da. Pentru că, din punct de vedere cyber, nu a fost un eveniment liniștit, diverși au încercat pe acolo, ați văzut. Nu, au fost mai multe lucruri de care nu pot să vă vorbesc, pentru că implică state, nu mai sunt persoane individuale, dar le-am încetinit, le-am oprit, le-am îndepărtat, cumva lucrurile au funcționat într-o normalitate, iar feedback-ul liderilor europeni a fost unul excepțional”.

Împreună cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, SRI a demontat acum două luni și platforma Genesis Market, o piață ilegală care vindea identitățile și datele bancare a peste două milioane de oameni.

Potrivit Ministerului de Interne, anul trecut, amenințările cibernetice au luat amploare în România. Numai în 2022, Inspectoratul General al Poliției Române s-a ocupat de peste 1.200 de cazuri de criminalitate informatică. De asemenea, au fost identificate și destructurate nu mai puțin de 14 grupuri infracționale organizate, specializate în atacuri și înșelăciuni în mediul online.

Împreună cu DIICOT, polițiștii au trimis în judecată aproape 500 de persoane, suspectate că au participat la peste 1.200 de infracțiuni informatice. Mai mult, peste 6.000 de atacuri de securitate, care urmăreau compromiterea resurselor informatice ale MAI și extragerea unor date, au fost dejucate.

