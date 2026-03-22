Compania de stat Union Electrica a anunțat „o deconectare totală a Sistemului Electroenergetic Național", fără a oferi în primă fază explicații. Este al treilea colaps major al lunii, după cel din 4 martie – provocat de defectarea unei centrale termoelectrice – și cel de luni, rămas fără motiv declarat.

Blocada petrolieră americană, factor agravant

Criza energetică a insulei s-a acutizat dramatic după ce președintele Donald Trump a impus o blocadă petrolieră. Washingtonul l-a înlăturat pe Nicolás Maduro de la putere în Venezuela la începutul anului, iar noul regim a oprit exporturile către Havana. Venezuela livra combustibil în condiții preferențiale, fiind principalul furnizor al Cubei.

Statele Unite au amenințat și alte state cu tarife punitive dacă vând petrol Havanei. Mexic, alt furnizor cheie, a suspendat livrările comerciale, oferind doar ajutor umanitar. Criza este amplificată de explozia prețurilor petrolului în contextul războiului cu Iranul. SUA au relaxat temporar sancțiunile asupra produselor petroliere rusești, dar au exclus explicit tranzacțiile care implică Cuba, Coreea de Nord și Crimeea.

Infrastructură învechită și dispute geopolitice

Guvernul comunist acuză de decenii embargoul american pentru degradarea rețelei electrice și problemele economice. Washingtonul respinge argumentul, atribuind dificultățile economiei planificate de tip sovietic. Cert este că două prăbușiri totale într-o săptămână sunt considerate excepționale chiar și pentru standardele cubaneze, în condițiile în care aproximativ 10 milioane de locuitori depind de o infrastructură energetică învechită.