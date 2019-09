Prima victimă a uraganului Dorian - un băiat de 8 ani. Imagini din centrul furtunii

Bunica băiatului de 9 ani a declarat pentru Eyewitness News, citat de The Guardian, că nepotul ei a murit la scurt timp după ce insulele Abaco au fost lovite de uraganul Dorian.

Ingird McIntosh a povestit că și fiica ei i-a trimis un mesaj în care o anunța că ambii ei copii, un băiat de 8 ani și o fetiță au dispărut. Ulterior, mama copiilor a anunțat-o că băiatul a fost găsit înecat. Fetița este încă dispărută.

The Gurdian notează că există informații puține din Insulele Abaco, după uraganul a provocat o pană de curent și că moartea copilului de 8 ani nu este confirmată oficial.

Specialiștii Centrului Național de Uragane (NOAA) au trimis un avion în ochiul uraganului Dorian, imaginile fiind postate pe Twitter.

"În interiorul ochiului uraganului Dorian - NOAA42 Kermit zboară prin uraganul de categoria 5 Dorian", se arată în mesajul postat.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb