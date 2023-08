Cu apa până la genunchi și cu rochia îmbibată. Un cuplu a ales să se căsătorească în pofida inundațiilor devastatoare

Provincia lor, Bulacan, din regiunea Central Luzon din Filipine, a fost lovită de ploile necruțătoare provocate de două taifunuri.

Dar cuplul era hotărât să meargă înainte cu ziua lor cea mare. Mirele, Paulo, a spus postului local GMA: „Chiar dacă vehiculul nostru s-a scufundă [în inundație], tot am vrut să mergem mai departe”.

Spre surprinderea cuplului, oaspeții au reușit cumva să ajungă la biserică duminică, după ce s-au plimbat prin apă în șlapi și cizme de cauciuc.

Mireasa, Mae, a spus: „Cât de mare a fost potopul prin care a trebuit să trecem doar pentru a putea ieși din casele noastre. Chiar nu este nimic imposibil. Domnul a făcut posibile în acea zi toate lucrurile care erau imposibile”.

Un videoclip cu Mae mergând pe culoar arată urmele rochiei ei îmbibate și plăcile bisericii istorice din Barasoain scufundate în apă. Imaginile au fost afișate pe posturile de știri locale și distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare, unde mulți i-au lăudat pe Paulo și Mae pentru perseverență.

Bulacan este una dintre numeroasele provincii din Filipine grav afectate de ploile necontenite aduse mai întâi de taifunul Doksuri și, mai recent, de musonul de sud-vest amplificat de Typhoon Falcon.

În toată țara, aproximativ 2,47 milioane de oameni din 13 regiuni au fost afectați, potrivit Consiliului Național de Reducere și Management al Riscului de Dezastre. A existat și un incident tragic, 26 de persoane fiind ucise după ce un feribot supraîncărcat s-a răsturnat pe fondul vântului puternic.

Wading through a flooded church for a wedding in #Typhoon hit Philippines!

Bride braves through the flooded aisle at the Barasoain Church in Malolos

