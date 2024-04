Cripta de lângă mormântul lui Marilyn Monroe a fost vândută cu 195.000 de dolari. Cumpărătorul visa să stea lângă vedetă

Cumpărătorul este un investitor în tehnologie din Beverley Hills, Anthony Jabin. El a spus că „a visat dintotdeauna" să fie alături de Monroe, scrie BBC.

Spațiul este, de asemenea, aproape de cripta fondatorului Playboy, Hugh Hefner, care a cumpărat seiful de lângă cel al actriței în 1992.

Fanii lui Marilyn Monroe, care a murit în 1962 la vârsta de 36 de ani, vizitează în mod regulat cripta acesteia din Los Angeles, California.

Ea a jucat în unele dintre cele mai mari filme de la Hollywood din epoca sa, printre care Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot și How to Marry a Millionaire.

De la moartea sa, ea a continuat să fie subiectul fascinației multora.

Obiecte ale ei au fost vândute alături de foste posesiuni ale lui Hefner - care a fost fondatorul Playboy și a fost acuzat că a constrâns și a drogat femei pentru a face sex după moartea sa în 2017 - la o licitație intitulată Icons: Playboy, Hugh Hefner și Marilyn Monroe, organizată de Julien's Auctions.

Împreună cu spațiul din criptă, Jabin a mai achiziționat un costum de baie care i-a aparținut lui Monroe, precum și vechiul pat al lui Hefner.

Alte obiecte notabile vândute la licitație au inclus o rochie Pucci din mătase roz care i-a aparținut lui Monroe, care s-a vândut pentru cea mai mare sumă, 325.000 de dolari.

Un ruj Elizabeth Arden folosit aparținând actriței a strâns, de asemenea, 65.000 de dolari.

Printre obiectele vândute ale lui Hefner se numără una dintre jachetele de fumător caracteristice acestuia, care a fost vândută pentru 13.000 de dolari, într-un pachet cu o pereche de papuci, pijamale și o pipă de tutun.

De asemenea, au fost vândute și opere de artă care au fost atârnate în sediul Playboy.

