Kim Kardashian a stricat un obiect extrem de important pentru istoria culturii pop a Americii

Kim Kardashian este acuzată că ar fi deteriorat definitiv o rochie istorică a lui Marilyn Monroe, după ce a purtat-o ​​la Gala Met din 2022.

ChadMichael Morrissette, un artist vizual care organizează expoziții de muzeu și costume, a declarat pentru USA Today că a observat daune ireparabile la rochie când a văzut-o expusă duminică la Ripley's Believe It or Not! pe Hollywood Boulevard din Los Angeles.

Morrissette spune că, anterior, s-a ocupat de rochie în 2016, când a afișat-o pentru licitația Julien's, de unde Ripley's a cumpărat-o cu 4,8 milioane de dolari.

FOTO: Kim Kardashian în rochia lui Marilyn Monroe la Gala Met 2022

Acum, ca urmare a faptului că Kardashian a purtat-o pe treptele Gala Met, Morrissette spune că rochia are un fermoar stricat, țesătura zdrobită la cârlige, bretelele în zona umărului sunt deterioate, iar unele mărgele și paiete lipsesc.

Morrissette a făcut fotografii cu rochia duminică, pe care le-a împărtășit cu colecționarul de suveniruri Monroe, Scott Fortner, care le-a postat pe Instagram pentru a se vedea cum arăta rochia înainte de a o purta Kardashian.

Rochia strălucitoare și strânsă pe corp a devenit parte din istoria Americii după ce Marilyn Monroe a purtat-o ​​în timp ce îi cânta „La mulți ani” președintelui John F. Kennedy în 1962.

„Marilyn a purtat-o într-o noapte și era potrivită pentru corpul ei. Era ca pielea de pe corp”, spune Morrissette.

Șaizeci de ani mai târziu, Kardashian a colaborat cu Ripley, ca să o poarte la Gala Met 2022. Potrivit USA Today, care citează Vogue, ea a purtat rochia doar câteva minute, după care a schimbat-o cu o copie, ca să nu strice originalul.

”Respect foarte mult această rochie și ceea ce înseamnă ea pentru istoria americană. Nu mi-aș dori niciodată să stau îmbrăcată sau să mănânc cu ea sau să risc să o stric, și nu voi purta machiajul corporal pe care îl am de obicei. Totul a trebuit să fie cronometrat și a trebuit să exersez urcarea scărilor.” - a spus Kardashian pentru Vogue la acea vreme.

În luna mai, Ripley's a afirmat pe Instagram că „s-a avut mare grijă pentru a păstra această bucată din istoria culturii pop”, adăugând că „starea îmbrăcămintei a fost o prioritate maximă”.

Dar Morrissette spune că este clar pentru orice expert în textile că rochia nu ar fi trebuit deloc purtată.

„Când ai de-a face cu material și țesătură veche de 60 de ani, ață și paiete... tot ceea ce faci o deteriorează. De fiecare dată când o afișezi, o strici. Când cineva are îndrăzneala s-o îmbrace și să urce pe scări cu ea, înseamnă că e atât de ignorant cu privire la istoria acelei bucăți de țesătură, încât mă enervează foarte mult.” - a mai spus el.

Pe de altă parte, tabloidul Metro susține că, de fapt, Kim kardashian nici măcar nu a putut să tragă fermoarul rochiei lui Marilyn până la capăt.

Din acest motiv, ea a legat cumva spatele rochiei, apoi și-a acoperit spatele cu un șal de blană albă - similar cu cel original pe care l-a purtat Monroe.

În clipul VIDEO de mai jos, vedeta în vârstă de 41 de ani poate fi auzită spunând: „O, Doamne! Da, putem folosi cordonul ăla și o legăm, să o ținem deschisă?”