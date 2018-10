Creştină, condamnată la moarte în Pakistan pentru blasfemie, achitată

Getty

Curtea Supremă a Pakistanului a achitat-o în apel pe Asia Bibi, creştină ce fusese condamnată la moarte pentru blasfemie în 2010, potrivit unui verdict dat miercuri.

Cazul Asiei a suscitat indignarea pe plan internaţional şi a provocat violenţe în această ţară, informează AFP.

"Ea a fost achitată în toate capetele de acuzare", a declarat judecătorul Sadiq Nisar în anunţarea verdictului, adăugând că Asia Bibi, care se află în prezent în detenţie într-o închisoare din Multan (centru), va fi eliberată "imediat".

Acest verdict ar putea suscita furia mediilor religioase fundamentaliste, care cer de mai multă vreme executarea Asiei Bibi. Islamişti radicali au ameninţat în ultimele săptămâni judecătorii care se ocupau de caz, atenţionându-i în legătură cu un verdict favorabil. "Musulmanii pakistanezi vor lua măsuri adecvate la adresa judecătorilor (...) şi îi vor duce spre un sfârşit oribil", au ameninţat responsabili ai Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), grup religios extremist devenit partid politic. "Adoratorii Profetului nu se vor da înapoi de la niciun sacrificiu", au afirmat ei.

Miercuri, securitatea în capitala pakistaneză Islamabad a fost puternic întărită, cu baraje pe străzi, mai ales în apropierea cartierelor unde locuiesc magistraţii şi comunitatea diplomatică.

Asia Bibi, mamă a cinci copii, fusese condamnată la pedeapsa capitală în urma unei dispute cu femei musulmane, care i-au spus unui cleric dintr-un sat din provincia Punjab că aceasta a făcut "remarci peiorative" la adresa profetului. Scandalul a început după ce femeile musulmane i-au reproşat lui Bibi că le foloseşte paharul pentru a bea apa. Ele au argumentat că Bibi nu poate face acest lucru, pentru că nu este musulmană.

Cazul ei a avut un răsunet internaţional, atrăgând atenţia Suveranilor Pontifi Benedict al XVI-lea şi Francisc. În 2015, una dintre fiicele ei s-a întâlnit cu Papa Francisc.

Recent, Asia Bibi a primit sprijin din partea primarului Parisului, Anne Hidalgo, care a cerut graţierea ei şi i-a acordat în 2015 titlul de cetăţean de onoare al oraşului.

Chiar în Pakistan, cazul acestei creştine de origine modestă scindează puternic opinia publică. Blasfemia este un subiect extrem de sensibil în această ţară foarte conservatoare, unde islamul este religie de stat. Legea prevede pedepse mergând până la cea capitală pentru persoane declarate vinovate de ofensă adusă islamului.

Un fost guvernator al provinciei Punjab, Salman Taseer, care i-a luat apărarea, a fost ucis în plin centrul Islamabadului în 2011, de propria sa gardă de corp. Asasinul, Mumtaz Qadri, a fost executat prin spânzurare la începutul lui 2016.

Apărătorii drepturilor omului văd în Asia Bibi o victimă a derivelor legii ce reprimă blasfemia în Pakistan, adesea instrumentalizată, potrivit detractorilor săi, pentru reglarea de conturi personale.

Nu se ştie deocamdată ce se va întâmpla cu Asia Bibi în urma achitării ei. "Asia nu poate rămâne (în Pakistan) cu această lege" privind blasfemia, a declarat soţul ei, Ashiq Masih, primit la Londra de ONG-ul catolic Aid to the Church in Need şi intervievat de AFP.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer