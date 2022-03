Crește numărul refugiaților care intră în țara noastră. Peroanele Gării de Nord au fost arhipline

StirilePROTV

Numărul refugiaților care intră în țara noastră crește de la o zi la alta.

Numai marți seară, peste 1000 de oameni au ajuns în Gara de Nord cu trenurile din Suceava, Galați și Iași.

Au fost așteptați de zeci de voluntari, jandarmi, polițiști și traducători care i-au grupat în funcție de necesități.

Cei mai mulți sunt doar în tranzit, pleacă mai departe spre Ungaria ori Germania. Unii dintre ei au coborât şi în gara din Buzău, de unde au fost preluați de autorități și duși în adăposturi.

Toți acești oameni cu copii după ei, bagaje, vizibil dezorientați, au fugit din calea războiului crunt ce se duce în țara lor. Oriunde ai întoarce privirea, peroanele Gării de Nord sunt arhipline.

Femeie: „Sunt bine, cred. Dar părinții mei nu sunt ok. Deoarece ei nu au mâncare bună, medicamente”.

În momentul în care trenul ajunge în gară, urcă în tren mai mulți oameni, voluntari, jandarmi, polițiști, cei grupează pe oameni. Le dau cartonaje, iar în funcție de culoare ei sunt direcționați mai departe. Roșu primesc femeile care sunt singure și au copii și au nevoie de cazare, mov primesc bărbații singuri, verde sau alb primesc cei care pleacă mai departe spre Otopeni sau de aici din gară direct cu trenul spre Germania, Ungaria. Cartonașul galben înseamnă că refugiații au deja asigurate un hotel și transport.

Voluntar: „Încercăm să ne mobilizăm acum. După cartonașe ne înțelegem cine și unde trebuie retrimis”.

Pe peronul Gării de Nord, cu o foaie pe care scrie Ioana - Nikolaev, am întâlnit-o și pe Diana, care își aşteaptă fratele și cumnata ucrainiancă.

Diana: „Au fugit de sub bombardamente și nu au știut unde se urcă, s-au urcat în primul tren și habar nu au avut că ajung în România, la București. A aflat acum două ore că sunt pe drum și am venit repede să îi ajut".

În drum lor spre București, aproape 300 de refugiați au coborât la Buzău. Printre refugiați este și Olga care a venit din Odesa în țara noastră cu trei copii și cățelul familiei.

Olga, refugiată: „Am lăsat acasă pe mama mea, pe sora mea și mulți alți oameni pe care îi ştiam. Vrem să mergem în Germania”.

De la gară, refugiații au fost transportați cu mai multe autobuze la Sala Sporturilor din oraș. Voluntarii Crucii Roșii le-au împărțit sandvișuri calde și apă. Trei mame au fugit din Nikolaev împreună cu copiii lor pentru a scăpa de război.

Irina, refugiată: "Prietena mea m-a sunat și mi-a zis că am câteva minute să iau ceva, am luat doar un rucsac și nimic altceva, am luat-o pe fiica mea și am ajuns aici".

Daniel Țiclea, prefect Buzău: "Le oferim locuri de cazare în locații decente la Buzău și nu în corturi în acest moment".

Cei mai mulți dintre cei care ajung la noi pleacă mai departe spre vest. Zilnic, din România pleacă 11 trenuri cu câte 900 de refugiați spre Budapesta. Între timp, în Pavilionul Central de la Romexpo se vor amplasa 2000 de paturi, 1500 de scaune și 200 de mese pentru străinii care fug de moarte.