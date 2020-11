Creatorul vaccinului BioNTech/ Pfizer: Viaţa va reveni la normal iarna următoare

Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit şi despre faptul că transmiterea virusului în masă s-ar diminua, rezultând o "reducere dramatică a cazurilor".

Săptămâna trecută, BioNTech şi co-dezvoltatorul Pfizer au spus că analizele preliminare arată că vaccinul lor ar putea preveni mai mult de 90% din populaţie să se infecteze cu Covid-19.

Aproape 43.000 de oameni au participat la teste.

Într-un interviu acordat în emisiunea Andrew Marr Show la BBC One, profesorul Sahin a spus că se aşteptă la analize suplimentare pentru a arăta că vaccinul va reduce transmiterea între oameni precum şi oprirea apariţiei simptomelor la cineva care a făcut vaccinul.

"Sunt foarte încrezător că transmiterea de la om la om va fi redusă cu ajutorul unui astfel de vaccin eficient - poate nu 90% dar poate 50% - însă nu trebuie să uităm că şi asta ar putea duce la o reducere dramatică a răspândirii pandemiei", a spus el.

BioNTech founder Prof Uğur Şahin: "We can have a normal winter next year" if a high vaccination rate is achieved by autumn

#Marr : Will society be back to normal by spring 2021?

Marea Britanie se aşteaptă să primească 10 milioane de doze din vaccinul BioNTech/ Pfizer până la sfârşitul anului, având alte 30 de milioane de doze comandate.

Vaccinul, care a fost testat în şase ţări, este administrat în două doze, la o distanţă de trei săptămâni.

Persoanele în vârstă din centrele de îngrijire are prioritate, urmate de personalul medical şi cei cu vârsta de peste 80 de ani. Apoi, populaţia va fi clasificată după vârste.

După anunţul de luni cu privire la primul vaccin eficient, Sir John Bell, profesor de medicină la Universitatea Oxford, a sugerat că viaţa ar putea reveni la normal în primăvară. "Sunt poate primul care spune asta, dar voi spune cu oarecare încredere".

Totuşi, profesorul Sahin spune că va dura mai mult.

Dacă totul continuă bine, a spus el, vaccinul ar putea fi distribuit la "sfârşitul acestui an, începutul anului următor".

El a afirmat că scopul a fost de a livrea 300 de milioane de doze în toată lumea până în aprilie, ceea ce "ne va permite să creăm un impact".

El a precizat că marele impact va avea loc mai târziu: "Vara ne va ajuta datorită faptului că rata de infectare va coborî şi, ceea ce este esenţial, vom putea vaccina mai mult până sau înainte de toamna/ iarna următoare".

Profesorul Sahin a spus că este esenţial ca toate programele de imunizare să fie finalizate înainte de toamna viitoare.

Cele două companii intenţionează să ceară ca vaccinul să fie aprobat de urgenţă până la sfârşitul acestei luni.

Un vaccin şi tratamente mai bune sunt considerate cea mai bună cale de scăpare de restricţiile impuse în lume.

Aproximativ 12 vaccinuri se află în faza finală a testării, însă acesta este primul vaccin care dă rezultate.

Vaccinul foloseşte o abordare experimentală - injectarea unei părţi a codului genetic al virusului - cu scopul de a pune în mişcare sistemul imunitar.

Meet Drs. Ugur Sahin and Özlem Türeci, the husband-and-wife team that founded the German company BioNTech, which has worked with Pfizer on a coronavirus vaccine found to be more than 90 percent effective. https://t.co/USKaTsRj8j