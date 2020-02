Coronavirusul ar putea provoca o pandemie. Sunt deja 362 de morţi

Noul tip de coronavirus din China, soldat până acum cu 362 de morți, tinde să provoace o pandemie, sunt de părere și specialiști în domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.

Noul virus se răspândește mai rapid decât gripa: în decurs de 3 săptămâni, numărul de infectări a ajuns la 17.000, potrivit cifrelor oficiale.

Pandemia ar putea să se extindă și spre Africa, unde muncesc peste un milion de chinezi. În Wuhan, epicentrul epidemiei, va fi dat luni în folosință noul spital construit de la zero în 8 zile.

Canalele media de stat din China fac eforturi să transmită știri și reportaje liniștitoare, chiar încurajatoare, în legătură cu abilitățile guvernului de a ține în frâu criza.

Se pune accentul pe noul spital construit de la zero în Wuhan în doar 8 zile și pe aprovizionarea spitalelor și a magazinelor.

În singura lui referire la epidemie, președintele Xi a încercat să asigure populația că informațiile sunt comunicate „transparent și responsabil”.

David Culver, corespondent CNN: „Dar anumite canale media de oarecare independență expun fațete tulburătoare ale acestei crize sanitare”.

O publicație online arată un bărbat ce pare bolnav, dar care, nebăgat în seamă la urgență, nu vede altă soluție decât să se autoplaseze în carantină în propria mașină.

În alte filmulețe vedem apar angajați din sănătate care își improvizează costume de protecție din saci de gunoi, iar o femeie colectează măști folosite și aruncate pe jos.

Un filmuleț postat duminică seară de Beijing News pare să surprindă angajați guvernamentali luând din proviziile de echipamente medicale donate.

De la penurie la starea generală a economiei, discuția decurge firesc. Impactul epidemiei asupra economiei devine evident abia acum, după vacanța de Anul nou lunar.

Companiile care fac parte din cel mai important indice bursier chinez au pierdut 420 de miliarde de dolari din valoare.

Lian Weiliang, deputy director of the National Development and Reform Commission: „Impactul epidemiei asupra economiei crește, mai ales în domenii precum consumul, transportul, turismul cultural, servicii hoteliere, catering și distracție. Însă, în același timp, noile forme de economie, precum shopping online și entertainment online sunt foarte active.”

În Hong Kong, starea de vigilență a virat de mult în panică. Fiecare clădire din Hong Kong pe unde a trecut un bolnav este dezinfectată temeinic, iar în hoteluri, clienții nu sunt lăsați să intre decât după ce li se ia temperatura. Cadrele medicale au intrat azi în grevă cerând închiderea graniței cu China. Alții semnează petiții în același sens.

Cetățean din Hong Kong: „Guvernul din Hong Kong este inutil. Toată lumea din oraș vrea granița închisă.”

Cetățean din Hong Kong: „Nu sunt de acord cu închiderea granițelor. Economia ar avea de suferit și am rămâne fără mâncare.”

Cetățean din Hong Kong: „Am citit că sunt unii care fug din spitale așa că nu avem nicio garanție că virusul este ținut în interiorul Chinei.”

Și în privincia semiautonomă Macao, fostă colonie portugheză, criza este vizibilă la tot pasul. Cu o populație redusă, de numai 600.000 de persoane, Macao este în schimb o atracție turistică majoră. Numai anul trecut, 40 de milioane de turiști au fost atrași de capitala mondială a jocurilor de noroc. În ianuarie, de de când cu epidemia, turismul a scăzut cu 87%.

Albano Martins, economist portughez stabilit în Macao: „N-am văzut niciodată străzile pustii. În centrul orașului, nici țipenie. Trăiesc aici din 1981 și n-am mai văzut așa ceva.”

Pe de altă parte, în țările occidentale, comunitățile de chinezi se plâng de discriminare din simplul motiv al aspectului fizic.

Zhao Huang: „Simțeam că toată lumea mă privește ca pe un monstru.”

Sun-Lay Tan: „În metrou către muncă, m-am așezat jos, iar persoana de lângă mine s-a retras câțiva centimetri și și-a acoperit gura cu eșarfa. Am fost șocat.”

Într-un mecanism binecunoscut, frica duce la suspiciune, iar suspiciunea declanșează discriminare.

Prejudecăți sunt afișate atât de oameni obișnuiți, direct ori online, cât și de către jurnaliști. De pildă, un ziar titra zilele trecute despre "alertă galbenă".

