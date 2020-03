Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 24 martie. Peste 16 mii de decese la nivel mondial

Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 24 martie. În întreaga lume, sunt peste 381 de mii de cazuri de coronavirus confirmate, și peste 16 mii de decese, cele mai multe, în Europa.

UPDATE 07:46: Germania va acorda îngrijiri medicale unor bolnavi din Italia

Şase persoane infectate cu noul coronavirus în Italia vor fi internaţi în spitale germane, a anunţat luni ministrul-preşedinte al landului Saxonia, Michael Kretschmer (CDU), în contextul în care Germania a luat deja în îngrijire medicală bolnavi din Franţa, notează AFP.

"Cred că este un semn foarte, foarte important că noi îi sprijinim şi, de asemenea, îi ajutăm pe ceilalţi atunci când putem face asta", a declarat Michael Kretschmer în curusl unei conferinţe de presă.

Cei şase pacienţi a căror stare nu a fost precizată vor fi transportaţi cu avionul spre spitale din Dresda şi Leipzig, cele mai mari oraşe ale acestui land situat în fosta RDG.

Michael Kretschmer a precizat că a răspuns la o solicitare a guvernului italian.

"Am discutat cu mai mulţi medici şi ne-au spus că au capacitatea" de a acorda îngrijire acestor pacienţi, în timp ce numărul morţilor din Italia a depăşit pragul de 6.000.

Liderul conservator nu a precizat când vor ajunge aceşti bolnavi în Germania.

Marea Britanie, în izolare la domiciliu

Într-o nouă încercare de a opri răspândirea viruslui, premierul britanic Boris Johnson a decretat, începând de aseară, izolarea la domiciliu a populației, pentru cel puțin 3 săptămâni.

Între timp, din Irlanda vecină, vine o nouă mărturie cutremurătoare a unui pacient infectat cu temutul virus. Este vorba de un bărbat de 28 de ani, care tocmai a trecut de fază critică a unei pneumonii cauzate de COVID-19, și a ținut să-și povestească experiența.

El speră să-i convingă pe cei care nu respectă restricțiile de mișcare să-și schimbe conduită. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Astmatic, Michael a sesizat primele simptome lunea trecută, pe când se întorcea de la Londra. Starea lui s-a deteriorat dramatic pe măsură ce treceau zilele.

Michael Prendergast, pacient: ''A fost un chin pe care nu-l voi uita niciodată. Boala a adus cu ea și multe întrebări existențiale. Fiind captiv în această rezervă, atât de bolnav și de slăbit încât nu-mi puteam ridica nici capul, m-am întrebat, dacă e ca viața mea să se termine acum, "am fost oare un om bun, am realizat destule?" Sunt încă o grămadă de lucruri pe care vreau să le fac. Am 28 de ani, sunt o fire sportivă, merg la sală. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi atât de bolnav. Am văzut că oamenii încă ies la plajă, în parcuri, la săli de sport. Chiar dacă nu veți face o formă atât de severă ca mine, vă garantez că pentru părinţii, unchii, mătușile, bunicii voștri vă fi rău. Este un virus ucigaș. Nu pot decât să sper că i-am făcut măcar pe unii să conștientizeze riscurile. Nu vreau decât să ajut.''

Între timp, în Marea Britanie de aseară au intrat în vigoare restricții mult mai dure pentru populație.

Boris Johnson, premierul Marii Britanii: ''Trebuie să stați în case! Este esențial să se oprească răspândirea virusului dintr-o casă în alta. Acesta este motivul pentru care oamenii vor avea voie să părăsească locuința numai în următoarele condiții foarte limitate: cumpărături pentru necesități de bază și cât mai rar posibil, exerciții fizice doar o dată pe zi, de exemplu, o alergare, o plimbare sau mersul cu bicicletă, fie singur, fie cu membri ai familei restrânse, orice nevoie medicală de a oferi îngrijiri sau de a ajuta o persoană vulnerabilă și doar în cazul deplasărilor la și de la serviciu, dar numai dacă este absolut necesar și nu puteți lucra de acasă. Dacă nu respectați regulile, poliția va avea puterea să se asigure că vor fi aplicate, având dreptul să dea amenzi și să împrăștie grupurile de oameni.''

În plus, premierul britanic a ordonat închiderea magazinelor care nu vând produse esențiale.

Totodată, ministrul britanic de Externe le-a cerut celor aproximativ un milion de britanici se află în străinătate să își scurteze vacanțele și să se întoarcă în țară pentru că există riscul să nu o mai pot face în curând întrucât numeroase companii aerien își suspendă zborurile de la o zi la alta.

Coronavirus în lume

Pandemia de coronavirus se "accelerează" a spus aseară directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dar mai sunt încă șanse pentru ca "traiectoria ei să fie modificată".

Chiar dacă primul test de coronavirus a ieșit negativ, cancelarul german Angela Merkel, este în continuare în carantină la domiciliu.

Teste suplimentare vor fi efectuate în zilele următoare pentru a se vedea dacă este infectată. Coronavirusul continua să se propage şi în Franţa.

Sute de oameni - respectând, totuşi, distanta de siguranţă, aşteptau la coada - în fata Institutului de boli infecţioase din Marisila, condus de profesorul Didier Raoult. Acesta s-a pronunţat pentru testarea pe scară largă a pacienţilor cu simptome care pot indica Covid-19. Acelaşi profesor vrea să dezvolte un tratament cu clorochina, un medicament împotriva malariei.

Mulhouse este un focar al pandemiei în Franţa. Acolo a fost instalat un spital de campanie al armatei, cu pături pentru pacienţi şi echipamnete pentru terapie intensivă.

La fel ca în China, întâi, şi mai apoi în Spania, poliţia din Bruxelles foloseşte dronele pentru a le reaminti oamneilor să respecte regulile de distanţare socială. Ieri, parcurile au fost pline în capitala Belgiei.

S-au dat sute de amenzi, care pornesc de 26 de euro şi pot ajunge la 500 de euro.

Pe de altă parte, oamenii de ştiinţă de la Universitatea Oxford dezvolta un test rapid pentru depistarea infectării cu noul coronavirus. Este asemantor cu testul de sarcină, şi culorile ar indica rezultatul.

