Coreea de Nord avertizează cu privire la ”pericole tot mai mari de război”

Într-un lung comunicat difuzat de agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA, Comitetul pentru Reunificarea Paşnică a Ţării, însărcinat în Coreea de Nord cu cu relaţiile cu Sudul, a îndemnat Seulul ”să fie mai activ” în îmbunărtăţirea acestor relaţii.

”Este pe cale să se creeze o situaţie gravă, care ar putea să conducă la o întoarcere în trecut şi la (riscul) catastrofei iminente, din cauza pericolelor tot mai mari de război”, avertizează acest organism, care impută responsabilitatea presiunilor pe care Statele Unite le exercită, în opinia sa, asupra Coreei de Sud, potrivit News.ro.

În acest context, Phenianul nu a răspuns invitaţiei pe care transmis-o săptămâna aceasta Seulul de a participa la ceremonia organizată sâmbătă, în Zona Demilitarizată (DMZ), care împarte în două penisnula coreeană, pentru a marca primul summit între numărul 1 nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele sud-coreean Moon Jae-in, care s-a desfăşurat cu exact un an în urmă.

Impressive performance in #Panmunjom tonight at the anniversary of the meeting in April last year between president Moon Jae-in @moonriver365 and Kim Jong-un. Still a long way to go... Thank you @MOFAkr_eng for a well prepared event! @TheBlueHouseENG @UN_Command pic.twitter.com/nScSyPIG3h