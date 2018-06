Coreea de Nord a început să renunțe la propaganda anti-americană. Decizia lui Kim

AFP

Coreea de Nord renunță, încetul cu încetul, la propaganda anti-americană. Produsele și suvenirurile cu mesaje împotriva SUA au dispărut de pe rafturile magazinelor.

Produsele care critică societatea americană au dispărut din cele mai importante orașe nord-coreene, printre care Phenian și Kaesong.

Un agent de turism a declarat pentru NK News că turiștii au fost cei care au semnalat lipsa obișnuitelor suveniruri. Un alt reprezentat al unei firme de turism a mai adăugat că mai există cărți poștale cu mesaje anti-americane, însă, și acestea se găsesc tot mai rar, potrivit Newsweek.

De asemenea, s-a observat că aceste obiecte au fost înlocuite cu unele fac trimitere la reunificarea cu Coreea de Sud

Luna trecută, NK news a raportat că numeroase postere cu mesaje împotriva Statelor Unite au dispărut din Phenian, acestea fiind înlocuite cu unele care fac trimitere la summitul dintre Kim Jong-un și președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in.

Aceste schimbări de atitudine au apărut după summitul istoric dintre ldierul nord-coreean și președintele american, Donald Trump. Întâlnirea a avut loc pe 12 iunie, în Singapore.

Întâlnirea dintre cei doi a fost ”foarte, foarte bună”, a declarat Donald Trump după acest prim contact şi a dat asigurări că are o ”relaţie excelentă” cu liderul nord-coreean, relatează The Associated Press.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer