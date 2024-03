Controverse în Ucraina din cauza unei actrițe de filme pentru adulți. Inițiativa ei a pus pe jar populația. „Este o patriotă”

Actrița de filme pentru adulți Yulia Seniuk, cunoscută sub numele de scenă Josephine Jackson, folosește statutul de celebritate pentru a strânge fonduri pentru soldații ucraineni care și-au pierdut membrele în războiul împotriva Rusiei.

„Actrița porno reabilitează militarii. Uau!”, a declarat Seniuk pentru POLITICO. „Am vrut să atragem atenția asupra problemei reabilitării după accidentări. Pentru că multe persoane strâng bani pentru drone, dar uită de proteze. Cred că am reușit să atrag atenția pentru că mai mulți oameni au început să strângă donații pentru proteze”.

În vârstă de 29 de ani și rezidentă în Lviv, vestul Ucrainei, Yulia Seniuk a devenit ambasadoare pentru Tytanovi Rehab, o inițiativă media a unei clinici din Kiev implicată în reabilitarea a peste 30 de militari ucraineni, care și-au pierdut membrele.

Seniuk a participat la două ședințe foto cu amputați de război ucraineni, în scopul de a atrage atenția asupra lipsei de finanțare pentru proteze - o nevoie crucială pentru mii de ucraineni care și-au pierdut membrele în invazia rusă.

Kievul nu dezvăluie intenționat câți oameni au nevoie de proteze, a declarat Oksana Zholnovych, ministrul politicii sociale, pentru mass-media ucraineană. Cu toate acestea, ea a insistat că guvernul este capabil să acopere aceste nevoi.

Anul acesta, au fost alocate peste 111 milioane de euro pentru ajutoare de reabilitare, și nu ar mai fi nevoie să se strângă bani pentru cei care au nevoie de proteze, a declarat Olena Kulchytska, consilier al lui Zholnovych.

Cu toate acestea, conform Fundației Protez, aproximativ 59.000 de ucraineni au nevoie de proteze. Acestea pot costa între 46.000 și 90.000 de dolari fiecare, conform Centrului de Reabilitare Superhumans din Ucraina. Zeci de clinici ucrainene și diferite inițiative sunt implicate în reabilitarea amputaților militari și civili. Cele mai multe se bazează pe programe guvernamentale și donații, dar nu există suficienți bani pentru toți.

Așadar, în luna februarie, când un prieten al lui Seniuk a venit cu ideea de a folosi notorietatea ei pentru a atrage atenția asupra centrului de protezare din Kiev, ea a fost de acord.

A fost invitată să înoate într-o piscină și a participat la o ședință foto cu veterani.

„La început nu știam cum să vorbesc cu ei. Dar apoi am decis să mă comport normal și să nu pară că mă uit insistent la membrele lor pierdute. Am venit, am făcut poze și ei m-au rugat să facem TikTok-uri împreună”, a spus Seniuk.

Soldații au fost încântați.

„Nu sunt în niciun fel un specialist profesionist în reabilitare, vin doar și vorbesc cu ei, îi distrage, le spun anecdote despre profesia mea, care este atât de interesantă pentru ei”, a spus Seniuk.

Gestul ei a atras atât atenție, cât și critici.

Seniuk a fost atacată pe social media de conservatori pentru „imoralitatea profesiei sale” și „încercarea de a face PR pe soldați”, precum și pentru „obiectificarea rolului unei femei” în război. Este ilegal să faci filme porno în Ucraina, motiv pentru care Seniuk lucrează în străinătate.

Anton Ivantsiv, care și-a pierdut ambele mâini și un picior în bătălia pentru Bahmut, a participat la ședința foto și a apărat actrița.

„Datorită personalității sale media, Yulia a ajutat să se atragă atenția asupra problemelor persoanelor grav rănite. A organizat o campanie de donații. Din păcate, programele statului nu pot asigura proteze de calitate”, a spus Ivantsiv pentru POLITICO. „În ceea ce privește conținutul pe care îl produce, nu mă interesează. Este un produs media, poți alege dacă să-l consumi sau nu. Yulia este ucraineană și patriotă a țării sale”.

