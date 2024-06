Congresmanul care și-a adus fiul de 6 ani la muncă. Băiatul a făcut prestația tatălui său, foarte plictisitoare, de neuitat

El este, de asemenea, tatăl lui Guy în vârstă de șase ani.

Pe 3 iunie, Rose și-a adus fiul la muncă și a început să țină un discurs în apărarea lui Donald Trump.

Dar fiul era mai interesat nu de cuvintele tatălui său, ci de camera îndreptată în direcția lui. Băiatul a început să facă fețe amuzante și să arate gesturi către camera. Desigur, nimeni nu l-a ascultat pe tatăl său;

Înregistrarea discursului lui Rose a adunat în cele din urmă milioane de vizualizări, deși nu se aștepta la un asemenea succes.

Principalele instituții media americane au scris despre Guy Rose, inclusiv The Washington Post, și a apărut pe CNN.

Capacitatea lui Guy de a atrage atenția publicului a fost apreciată atât de colegii congresmanului Rose din Partidul Republican, cât și de oponenții săi democrați.

Congresmanul a spus că nu este supărat pe fiul său. „De obicei se comportă destul de bine. Dar este la fel ca orice băiat de șase ani”, a subliniat el.

Guy Rose, la rândul său, a recunoscut că discursul tatălui său a fost „foarte plictisitor” și le-a spus reporterilor că știe mai multe fețe amuzante, dar nu era pregătit să le arate pe toate deodată.

