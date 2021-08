Confruntări cu poliția la Berlin, la manifestațiile împotriva restricțiilor. Protestatarii au „hărţuit şi atacat" agenţi

Întrucât în Germania sunt interzise manifestările publice, ca parte a măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului, forțele de ordine au tratat evenimentul ca o manifestație ilegală. Spiritele s-au încins și s-a ajuns la altercații cu poliția, potrivit AFP și Agerpres.

Reprezentanții poliției au declarat că unii manifestanţi au „hărţuit şi atacat" agenţi în cartierul Charlottenburg, din vestul capitalei germane, şi au ignorat barajele din oraş.

„Au încercat să spargă lanţul poliţiei. Acest lucru a determinat utilizarea de gaze lacrimogene şi bastoane şi s-a ajuns la violenţe fizice", a postat pe Twitter poliţia din Berlin, precizând că mai multe persoane au fost arestate.

Manifestarea a fost organizată de mişcarea "Querdenker", care s-a impus ca principala voce critică împotriva restricţiilor sanitare impuse în Germania.

Justiţia a interzis mai multe manifestaţii prevăzute în acest weekend, în special pe cea de duminică care ar fi urmat să reunească circa 22.500 de persoane.

Tribunalul a estimat că nu poate autoriza organizarea acestor manifestaţii de teamă că participanţii vor încălca regulile referitoare la portul măştii şi la distanţarea socială, în contextul în care numărul de infectări cu COVID-19 este din nou în creştere în Germania.

