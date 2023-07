Confruntare aeriană între Rusia și SUA deasupra Siriei. Un avion rusesc a avariat o dronă americană | VIDEO

Armata americană a acuzat avioanele rusești de "nepăsare flagrantă față de siguranța zborului", informează BBC.

Incidentul, care a avut loc duminică, 23 iulie, este cel mai recent dintr-o serie de interceptări care au avut loc între aparatele de zbor rusești, americane și chinezești.

La începutul acestei săptămâni, Rusia a acuzat avioanele și dronele americane, precum și pe cele ale aliaților, de "violarea spațiului aerian al Siriei".

De asemenea, Moscova a acuzat SUA și aliații lor că au încălcat protocoalele care au fost stabilite în 2019 pentru a evita confruntările pe cerul Siriei.

Într-un comunicat dat publicității marți, armata americană a afirmat că avionul de luptă rusesc a hărțuit drona în timp ce aceasta se afla, duminică, într-o misiune împotriva grupării Stat Islamic.

