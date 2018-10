Udrea și Bica au fost arestate pentru 2 luni. Opinia șefului Interpol Costa Rica despre extrădarea acestora

Pro TV

Elena Udrea și Alina Bica au fost arestate preventiv pentru două luni în Costa Rica.

Anunțul a fost făcut joi seară, iar autoritățile de acolo spun că este posibilă extrădarea, chiar dacă fostul ministru are un copil mic. Condamnată la șase ani de închisoare cu executare în România, Udrea a fost ridicată de ofițerii Interpol din San Jose în timp ce își bea cafeaua.

Gustavo Chinchilla, șeful Interpol Costa Rica: "Cele două persoane au fost arestate preventiv timp de două luni (..) Faptul că a născut un copil aici nu este un obstacol pentru extrădare. Cel puţin nu în acest moment."

Anunţul că Elena Udrea şi Alina Bica au fost arestate preventiv a fost făcut de şeful Interpol Costa Rica, în cadrul unei conferinţe de presă. Acesta nu exclude extrădarea, chiar dacă avocatul Elenei Udrea o consideră imposibilă.

Gustavo Chinchilla, șeful Interpol Costa Rica: "Guvernul României are la dispoziție 2 luni pentru a finaliza cererea de extrădare. De asemenea, și cele două persoane pot face demersuri pentru a împiedica acest proces."

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea: "După opinia mea, șansele sunt zero. Are drepturi speciale pentru că este mamă. Drepturile se referă la drepturile de protecție a copilului, pentru că fiica Elenei Udrea este cetățean costarican, iar legea de protecție a copilului din Costa Rica interzice separarea copilului de părinții săi. De asta vă spuneam că șansele sunt zero."

Elena Udrea a fost ridicată de poliţiştii Interpol dintr-o cafenea aflată în apropierea blocului în care locuieşte la San Jose.

Cei care au participat la acţiune au invitat-o pe Elena Udrea în stradă. Scena a fost filmată de poliţiştii Autorităţii de Investigaţii Judiciare din Costa Rica. Udrea apare înconjurată de două femei şi un bărbat. În imagini se vede şi căruciorul în care se afla fetiţa fostului ministru. Copila s-a născut în urmă cu două săptămâni.

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea: "În acest moment se afla în grija bunicii ei, mama Elenei şi în grija tatălui fetiţei, Adrian Alexandrov.”

Poliţia Română a emis încă din luna iunie un mandat de arestare pe numele Elenei Udrea. Tot atunci şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, anunţa că a trimis cererea de extrădare în Costa Rica. Ministrul nu a dorit să comenteze de ce autorităţile de acolo au acţionat abia acum.

Cert este că până la o posibilă decizie asupra solicitării de extrădare este un parcurs lung. În primă fază, magistraţii din San Jose vor discuta cererile de azil făcute de Elena Udrea şi Alina Bica.

În cazul în care totuşi autorităţile din Costa Rica vor accepta extrădarea Elenei Udrea, atunci aceasta va fi adusă imediat în ţară de o echipă de poliţişti români. În acel caz, Elena Udrea ar putea cere amânarea executării sentinței până când fetiţa ei va împlini un an, cerere care ar putea fi sau nu acceptată de autorităţile din România.

În ţară, Elena Udrea are de executat 6 ani de închisoare primiţi în dosarul ''Gala Bute''. Pe Alina Bica o aşteaptă 4 ani de detenţie pentru "favorizarea infractorului".

