Ce se va întâmpla cu Elena Udrea dacă va fi extrădată în România. Poate cere amânarea pedepsei

La 4 luni de când au fost date în urmărire internaţională, Elena Udrea şi Alina Bica au fost reţinute, în Costa Rica.

Condamnată la 6 ani de închisoare cu executare în România, Udrea a fost ridicată de ofiţerii Interpol din San Jose, dimineaţa, în timp ce îşi bea cafeaua.

Cele două prietene se află acum în custodia ''Autorității de Investigaţii Judiciare'' din Costa Rica, dar asta nu înseamnă că vor fi şi extrădate.

Elena Udrea a fost ridicată de poliţiştii Interpol dintr-o cafenea aflată în apropierea blocului în care locuieşte la San Jose.

Era 10 dimineaţa în Costa Rica, 19, ora noastră. Cei care au participat la acţiune au invitat-o pe Elena Udrea în stradă.

Scena a fost filmată de poliţiştii de la Autoritatea de Investigaţii Judiciare din Costa Rica. Udrea apare înconjurată de două femei şi un bărbat. În imagini se vede şi căruciurul în care se afla fetiţa fostului ministru. Copila s-a născut în urmă cu două săptămâni.

După alte patru ore, şi Alina Bica, fostă şefă a DIICOT, a fost reţinută.

Imediat, operaţiunea a fost făcută publică printr-un comunicat al Autorităţii de Investigaţii Judiciare din Costa Rica, care confirmă că cele două au fost reţinute.

De aici şi până la extrădare este însă un drum lung, chiar imposibil, după părerea avocatului Elenei Udrea.

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea: "După opinia mea, șansele sunt zero."

Reporter: "Are drepturi speciale pentru că este mamă?"

Veronel Rădulescu: "Drepturile se referă la drepturile de protecție a copilului, pentru că fiica Elenei Udrea este cetățean costarican, iar legea de protecție a copilului din Costa Rica interzice separarea copilului de părinții săi. De asta vă spuneam că șansele sunt zero."

Chiar şi aşa Elena Udrea şi Alina Bica vor ajunge în fața judecătorilor de la Tribunalul din San Jose. Aceştia trebuie să decidă dacă cele două vor fi arestate preventiv sau se va lua o altă măsură - arest la domiciliu ori control judiciar, cel puţin în cazul Elenei Udrea pentru a nu fi despărţită de fiica ei.

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea: "Copilul este în acest moment în grija bunicii, mama Elenei şi iubitul ei"

Poliţia Română a emis încă din luna iunie un mandat de arestare pe numele Elenei Udrea. Tot atunci şi ministrul justiţiei, Tudorel Toader, anunţa că a trimis cererea de extrădare în Costa Rica. Ministrul nu a dorit să comenteze de ce autorităţile de acolo au trecut la acţiune abia acum.

Reporter: "Şi despre Elena Udrea?"

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei: "Fără subiectul ăsta. Nu faceţi un subiect care nu merită. E un român şi atâta tot."

Cert este că până la o posibilă decizie asupra solicitării de extrădare, este un parcurs lung. În prima fază magistraţii din San Jose vor discuta cererile de azil făcute de Elena Udrea şi Alina Bica.

În cazul în care totuşi autorităţile din Costa Rica vor fi de acord cu extrădarea Elenei Udrea, atunci aceasta va fi adusă imediat în ţara de o echipă de poliţişti români. În acel caz, Elena Udrea ar putea cere amânarea executării sentinței până când fetiţa ei va împlini un an, cerere care ar putea fi sau nu acceptată de autorităţile din România.

În ţară, Elena Udrea are de executat 6 ani de închisoare primiţi în dosarul ''Gala Bute''. Pe Alina Bica, o aşteaptă 4 ani de detenţie pentru "favorizarea infractorului".

