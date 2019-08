Condamnat la închisoare pe viață, după ce a furat 200 de lei. A stat după gratii 3 decenii

Alvin Kennard, acum în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat pe când avea numai 22 de ani. Acum, după 36 de ani petrecuți după gratii, bărbatul de culoare a fost eliberat, după ce un judecător a decis că acesta și-a ispășit pedeapsa.

Bărbatul a fost condamnat într-un cadru legislativ mai vechi, sub o lege cunoscută și ca "legea celor trei abateri". Mai exact, se pare că Alvin mai fusese acuzat de alte trei infracțiuni, înainte de a fi condamnat pentru furtul celor 50,75 de dolari, potrivit The Guardian.

"Este extrem de nedrept că sute de oameni din Alabama sunt condamnați la închisoare pe viață pentru infracțiuni în care nu a fost utilizată violența", a precizat avocatul lui Alvin.

I just witnessed the most extraordinary moment. Judge David Carpenter in Bessemer, AL has resentenced Alvin Kennard to time served after he got life without parole for robbing a bakery of $50 in 1983. He is now 58 & was 22 when he committed the robbery. pic.twitter.com/CYeWsnHmVG