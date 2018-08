Concluziile întâlnirii Merkel - Putin. Trei ore de discuții și ”niciun acord”

Vladimir Putin și Angela Merkel au încheiat întâlnirea de la castelul Meseberg, la nord de Berlin, după trei ore de discuții, scrie Bild iar la final nu au dat comunicate de presă, potrivit New York Times. Liderul rus și cel german au făcut declaraţii jurnaliştilor înainte de summit, dar nu au permis presei să pună întrebări. ”Conținutul concret al discuțiilor este tratat confidențial” susține Spiegel.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului le-a spus reporterilor că cei doi nu au ajuns la niciun acord, dar că scopul întâlnirii a fost de a ”verifica ceasurile” după vizita lui Merkel de la Soci, relatează Reuters.

”Aflat sub o presiune economică tot mai mare acasă, Putin caută să se reapropie de Europa. Calea către Europa este prin Merkel iar Putin știe asta. Și germanii sunt interesați de îmbunătățirea relațiilor cu Rusia, în ciuda controverselor, mai ales în contextul antagonismului tot mai mare din partea lui Donald Trump” analizează Spiegel.

După ce a dansat, oferind imagini inedite, la nunta ministrului de Externe al Austriei, Karin Kneissl, Putin a ajuns cu întârziere sâmbătă în Germania iar în sătucul unde se află reşedinţa guvernului german - castelul Meseberg, liderul rus a dat peste o altă nuntă - a unui cuplu de localnici.

Înainte de discuțiile tete-a-tete, Putin și Merkel au fost fotografiați la un pahar în grădina castelului Meseberg. Apoi cei doi au discutat despre Ucraina, Siria, Iran și proiectul gazoductului Nord Stream 2.

Analiștii au văzut summitul ca pe o șansă de a duce relațiile dintre Berlin și Moscova într-o zonă mai pragmatică după ani de tensiune, comentează New York Times. Preşedintele Rusiei a cerut suplimentarea asistenţei umanitare pentru Siria şi a descris fluxul de migranţi sirieni către Europa ca pe o "povară enormă".

Putin a subliniat importanţa Germaniei în relaţiile comerciale cu Rusia: „Germania este unul dintre cei mai importanţi aliaţi ai Rusiei în ceea ce priveşte comerţul. În mod deosebit, cooperăm în sectorul energiei. Germania este unul dintre cei mai importanţi importatori de energie şi resurse din Rusia. Consumul de gaze ruseşti creşte constant în Germania”.

Liderul rus a ţinut să sublinieze că gazoductul Nord Stream 2 este strict un proiect economic, după ce Ucraina s-a arătat îngrijorată că ar putea fi izolată economic.

„Vreau să subliniez că Nord Stream 2 este un proiect strict economic. Nu înseamnă că tranzitul de gaz prin Ucraina se va opri. Ştiu care este poziţia cancelarului în această privinţă. Tot ce contează pentru noi este ca acest proiect să fie fezabil din punct de vedere economic”, a afirmat Putin.

Merkel şi-a exprimat susţinerea pentru Ucraina în această privinţă: „Vom vorbi şi despre tranzitul de gaz. Cred că Ucraina ar trebui să continue să facă parte din tranzitul de gaz din Europa şi după ce proiectul Nord Stream 2 este lansat”.

În ceea ce priveşte tensiunile din estul Ucrainei, cancelarul german a declarat: „Sper să putem discuta despre un armistiţiu de lungă durată în Ucraina şi să înfiinţăm o comisie care ar putea contribui la procesul de pace. Germania este pregătită să se implice în această privinţă”.

