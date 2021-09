Concert cu 50.000 de oameni în Danemarca, unde au fost ridicate toate restricțiile anti Covid

Pro TV

Un parc din Copenhaga a găzduit un concert cu 50.000 de spectatori cu ocazia "marii relaxări". Danezii au marcat, astfel, întoarcerea la normalitate, după ce vineri au fost ridicate toate restricțiile anti Covid.

A fost primul eveniment de amploare organizat în ultimele 18 luni. Cu o medie de 500 de cazuri noi pe zi, la o populație de aproape 6 milioane de oameni, autorităţile consideră că pandemia este sub control.

Concertul trupei daneze "Minds of 99" a fost un eveniment invidiat în Europa, pentru că multe ţări mențin restricţiile sau introduc altele noi. Spectacolul, programat inițial în 2020, a fost amânat din cauza pandemiei, iar acum a marcat momentul ”marii relaxări". Toate biletele au fost vândute.

Rikke Holst, asistentă medicală: ”Corona? Ce corona? Sinceră să fiu, mi-a fugit puțin gândul la pandemie când am ajuns și am văzut atația oameni. Dar am uitat imediat. E nemaipomenit să fiu aici!”

După 548 de zile de restricţii, Danemarca a devenit primul stat din Uniunea Europeană care a eliminat toate măsurile de luate de la începutul pandemiei. Nici măcar "paşaportul corona" - introdus în martie și obligatoriu la intrarea în cluburile de noapte - nu mai este solicitat. Unii sunt însă precauți în continuare.

Anna Graff, asistentă medicală: ”Eu am ceva îndoieli. Nu pot să spun că gândul la virus nu rămâne acolo undeva, în mintea mea. Mi se pare de-a dreptul sălbatic să ne strângem deodată 50.000 de oameni.”

Eliminarea restricțiilor se datorează campaniei de vaccinare: 80% dintre danezii cu vârste peste 12 ani au primit cele două doze de vaccin. De joi, este oferită și a treia doză persoanelor din categoriile vulnerabile.

Ministrul sănătăţii de la Copenhaga a anunțat însă, la sfârșitul lunii august, că "nu va ezită să ia măsuri dacă "pandemia va ameninţa din nou funcţiile esenţiale ale societăţii". Așa că oficialii danezi sunt atenți la numărul spitalizărilor - 130 pentru moment.

Islanda a fost primul stat din Europa care a renunţat complet la restricţii, în iulie. Însă a revenit asupra deciziei la scurt timp, după apariţia mai multor focare de Covid-19.