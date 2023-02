Comisia Europeană va organiza o strângere de fonduri internațională pentru victimele cutremurelor din Turcia și Siria

„Cutremurul din Turcia și Siria este un dezastru fără precedent. Pe 16 martie, vom organiza o Conferință a Donatorilor în Bruxelles pentru a strânge resurse pentru sprijinul celor afectați. Va fi deschis comunității internaționale și păriților interesate relevante”, a transmis Comisia Europeană.

The earthquake in Türkiye & Syria is a disaster without recent precedent.

On 16 March, we will host a Donors’ Conference in Brussels to raise resources and coordinate a response to support those affected.

It will be open to the international community and relevant stakeholders. pic.twitter.com/rcI5Tiw5qW