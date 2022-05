Comisia Europeană evocă un împrumut comun în vederea reconstrucţiei Ucrainei. Mai multe state din UE sunt reticente

Amploarea nevoilor Ucrainei în vederea unei reconstrucţii nu este cunoscută, având în vedere că războiul rus este în curs.

Însă CE subliniază că pagubele sunt estimate la ”sute de miliarde de euro, dintre care peste 100 de miliarde de euro numai infrastructura fizică”.

”Vine un moment, mai devreme saumai târziu, când va trebui să ne uităm la finanţări la o scară europeană, aşa cum am făcut în cazul covid-19”, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele CE Frans Timmermans.

În vederea unei susţineri a acestei reconstrucţii, CE propune să se înfiinţeze un instrument financiar - denumit ”RebuildUkraine”, alăturide bugetul european, care să permită acordarea Ucrainei unor împrumuturi şi subvenţii - condiţionate de reforme în domeniul statului de drept şi luptei împotriva corupţiei - şi unor investiţii aliniate obiectivelor europene în domeniile digilat şi luptei împotriva modificărilor climatice.

CE precizează că acest instrument va avea la bază ”experenţa dobândită de UE în cadrul Facilităţii relansării şi rezistenţei” - principalul instrument al planului european al relansării economice vizând susţinerea statelor membre UE în criza covid-19, finamţat, fără precedent, printr-o îndatorare comună.

Potrivit CE, ”subvenţiile de acordat Ucrainei ar putea fi finanţate fie prin contribuţii suplimentare ale statelor membre (şi ale unor ţări terţe care doresc acest lucru) la Faclitate (RebuildUkraine) şi la programe existenete ale UE (...), fe printr-o revizuire ţintită” a bugetului european aferent perioadei 2021-2027.

