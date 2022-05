George W. Bush califică invazia în Irak ''nejustificată'', corectându-se apoi: ”A Ucrainei, vreau să spun”

Acest moment de confuzie a intervenit când fostul preşedinte susţinea un discurs la un eveniment miercuri la Dallas, în timp ce aducea critici severe sistemului politic rus.

"Rezultatul este o absenţă a frânelor şi contraponderilor în Rusia şi decizia unui singur om de a lansa o invazie total nejustificată şi brutală în Irak", a declarat George W. Bush, realizând imediat gafa şi dând din cap: "Am vrut să spun, în Ucraina!"

El a pus în glumă această greşeală pe seama vârstei sale, în timp ce publicul a izbucnit în râs.

În 2003, când George W. Bush era preşedinte, SUA au invadat Irakul, justificându-şi decizia prin prezenţa unor arme de distrugere în masă în această ţară, arme care niciodată nu au fost găsite. Conflictul care a urmat s-a soldat cu sute de mii de morţi şi un număr mult mai mare de persoane strămutate, notează Reuters.

Declaraţia lui de miercuri a devenit virală pe reţelele de social media, adunând peste trei milioane de vizualizări doar pe Twitter după ce un videoclip cu fostul preşedinte a fost postat pe această reţea de socializare de un reporter de la Dallas News.

Fostul preşedinte american l-a comparat pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski cu premierul britanic Winston Churchill în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, condamnându-l pe şeful statului rus Vladimir Putin pentru lansarea invaziei în Ucraina la 24 februarie.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX