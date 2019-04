Comisarii UE se reunesc miercuri pentru a discuta situaţia statului de drept în România

Anunţul a fost făcut marţi seară de Mina Andreeva, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, care a spus, citându-l pe Jean-Claude Juncker, că “Comisia Europeană trebuie să acţioneze pentru a proteja domnia legii. Colegiul Comisarilor va discuta situaţiadomniei legii în Românie mâine".

Preşedintele Comisiei Europene a mai declarat că susţine adoptarea unor noi instrumente care să apere domnia legii în statele membre în viitor. De pildă, "Comisia ar trebuie să întocmească o dată sau de 2 ori pe an un raport privind respectarea domniei legii în statele membre. Avem nevoie de o evaluare obiectivă".

