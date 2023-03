Spania: Un fotbalist al echipei Cordoba a suferit un stop cardiac, apoi şi-a revenit şi a cerut să reintre pe teren | VIDEO

Jucătorul Cordobei, Dragisa Gudelj (25 de ani) s-a prăbuşit pe teren în minutul 11 al meciului din a treia ligă spaniolă, dintre Cordoba şi Racing Club Ferrol, fiind victimă a unui stop cardiac. Sub privirile îngrozite ale celorlalţi jucători, medicii au intervenit imediat pentru a-l resuscita pe fotbalist, apoi l-au pus pe targă pentru a fi transportat la ambulanţă.

Dragisa Gudelj collapsed on the pitch today in the 11th minute of the first half, and was taken by ambulance after collapsing in Córdoba.

The game was suspended shortly after.

pic.twitter.com/UkJLh01pAL