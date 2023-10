Cine sunt românii morți în accidentul tragic din Italia. Două fetițe de 8 și 13 ani ar fi sfârșit alături de părinții lor

Potrivit presei italiene, toți sunt membri ai aceleași familii - doi adulți și două copile, în vârstă de 8 și 13 ani. În total, 21 de oameni au pierit în teribilul accident, iar 15 sunt răniți. Identificarea mai multor victime a fost extrem de dificilă, având în vedere că autobuzul a fost cuprins de flăcări în urma impactului.

Drept urmare, chiar și pentru o parte dintre cei internați în spitale vor fi necesare teste ADN.

Atenție, imagini si detalii care vă pot afecta emoțional!

Conform publicației italiene Corriere della Sera, care a dezvaluit identitatea victimelor, cei patru români care si-au pierdut viața în accidentul teribil poartă același nume de familie. Este vorba despre două fetițe de 8 și 13 ani, o femeie de 42 de ani și un bărbat de 45 - cel mai probabil părinții și cele două fiice ale lor.

O echipă de la Consulatul General al României la Trieste s-a deplasat la locul tragediei, în regim de urgență, pentru a obține informații cu privire la identitatea celor afectati. Identificarea a fost dificilă, potrivit unor surse, pentru că autocarul a luat foc, iar multe victime au ars.

Radu Mihail Filip, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe: „Din păcate, în urma accidentului produs în localitatea Mestre, Republica Italiană, 4 cetățeni români au fost victime ale accidentului și și-au pierdut viața. Informația a fost confirmată ca urmare a actiunilor intreprinse în cursul nopții de 3 spre 4 oct de către Ambasa României la Roma și a Consulatului din Trieste.”



Acum se fac demersuri pentru ca trupurile neînsuflețite să fie aduse în țară. Președintele Klaus Iohannis le-a transmis, pe rețelele sociale, un mesaj de condolanțe famiilor îndurerate. La fel și Marcel Ciolacu. Premierul a menționat și demersurile pentru repatriere.



Între timp, la locul tragediei, vin oameni simpli care lasă buchete de flori și se reculeg în tăcere. Sunt impesionați de nenorocirea care s-a abătut asupra semenilor lor.

Rita Lorio, psiholog al spitalului din Mestre: „În momentul de față vorbim despre patru-cinci familii, de care se ocupă un grup de psihologi care au fost activați imediat, iar SIPEM (Societatea Italiană de Psihologie a Urgențelor) este alături de noi. Suntem aici și așteptăm să vină și alți membri ai familiei, știm că unii călătoresc, zboară (spre Mestre), așa că îi așteptăm.”

Luigi Brugnaro, Primarul Veneţiei: „Sunt doi copii printre cei 21 de oameni morți și sunt 15 răniți, unii dintre ei grav, avem grijă de ei în spitale. Apoi avem de-a face cu atâtea lucruri, sunt rude care vin din toată Europa și pe care le găzduim. Le cerem oamenilor să fie ospitalieri cu aceste familii devastate.”

La bord se aflau în total 35 de persoane, desi vehiculul fusese închiriat doar pentru 16 oameni.

Potrivit presei din Peninsulă, printre pasagerii care și-au perdut viața se numără 9 ucraineni, 3 cetățeni germani și o tânără din Croația - care era însărcinată și se afla în luna de miere. Au mai fost identificați doi portughezi și un cetatean din Africa de Sud.



Este greu de înțeles cum s-a ajuns la acest accident tragic.O cameră de spraveghere a surprins momentul în care autobuzul de peste 13 tone s-a prăbușit de pe un pod. Șoseaua era foarte aglomerată, iar autovehiculul circula cu viteză redusă.

Autobuzul electric, care era nou, a ieşit de pe banda de circulaţie, a spart parapetul de protecţie de pe margine şi s-a prăbuşit in gol aproximativ 15 metri, peste linia de cale ferata dintre Mestre şi Marghera. Este vorba despre două localităţi pe uscat, care fac parte din Veneţia.

Din primele informații, polițiștii nu au detectat urme de frânare. Drept urmare, se presupune că șoferul a pierdut controlul volanului după ce i s-ar fi făcut rău. Dar toate aceste detalii urmează să fie stabilite de ancheta în curs.

Șoferul, în vârtă de 40 de ani, este singura victimă italiană a tragediei. Autobuzul facea o cursă între Veneţia şi un camping situat lângă Marghera.

Comandantul Detașamentului de Pompieri de la Veneția Mauro Luongo: „Este o operațiune foarte complexă, iar să vezi toate victimele, una lângă alta, nu e deloc ușor. Am făcut tot ce ne stătea în putință să-i scoatem cât mai rapid de sub autobuz. Am tăiat bucăți de metal, am dezmembrat vehiculul cât s-a putut. Iar, la final, l-am și ridicat că să ne asiguram că nu mai era nimeni prins dedesubt.”



Dar asta abia după ce s-au răcit bateriile vehiculului.



La scurtă vreme după producerea tragediei, patriarhul catolic al Veneției a mers la locul accidentului ca sa binecuvanteze ramasitele pasagerilor aliniate sub cearşafuri albe pe care fuseseră aşezate buchete de flori roşii. Majoritatea victimelor au între 20 și 30 de ani.



Autoritățile din regiunea Veneto au decretat 3 zile de doliu, iar în întreaga țară au fost coborâte drapelele în bernă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 05-10-2023 07:27