Filmul accidentului teribil în care un autocar a căzut de pe podul dintre Veneția și Mestre. Imaginile tragediei

Sunt 21 de morți, între care și doi copii. Alți 15 oameni sunt răniți. Identificarea victimelor, unele încă în viață, va necesita teste ADN.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Catastrofa s-a produs puțin după ora locală 19:30. Era trafic aglomerat și, absolut din senin, un ditamai autobuzul s-a prăbușit de pe o pasarelă.

Se presupune că șoferul a pierdut controlul volanului după ce i s-ar fi făcut brusc rău. Polițiștii nu au detectat urme de frânare.

Autobuzul electric, care era nou, a ieşit de pe banda de circulaţie, a spart parapetul de protecţie de pe margine şi s-a prăbuşit în gol 30 de metri peste linia de cale ferată dintre Mestre şi Marghera.

Este vorba despre două localităţi pe uscat care fac parte din Veneţia. Autobuzul făcea o cursa între centrul istoric al Veneţiei şi un camping situat lângă Marghera, ceea ce explică de ce victimele sunt de mai multe naționalități.

La bord se aflau 35 de turiști, deși vehiculul fusese închiriat doar pentru 16 oameni. Între pasageri se numărau ucraineni, germani, francezi, croați, spanioli și austrieci. Le-a fost impsobil să se salveze singuri.

Mauro Luongo, comandantul brigăzii de pompieri din Veneția: „Este un autobuz electric, alimentat de baterii și a luat foc instantaneu. Toți cei aflați în interior au fost cuprinși de flăcări. Așa că vă puteți închipui ce imagini de coșmar i-a întâmpinat pe pompieri”.

Locul a fost împânzit de ambulanțe și echipaje de pompieri venite din întreaga regiune. Pompierii s-au chinuit ore-n șir să pătrundă în carcasa autobuzului răsturnat cu roțile în sus.

Mauro Luongo, comandantul brigăzii de pompieri din Veneția: „Este o operațiune foarte complexă, iar să vezi toate victimele, una lângă alta, nu e deloc ușor. Am făcut tot ce ne stătea în putință să-i scoatem cât mai rapid de sub autobuz. Am tăiat bucăți de metal, am dezmembrat vehiculul cât s-a putut. La final, l-am și ridicat ca să ne asiguram că nu mai era nimeni prins dedesubt”.

Dar asta abia după ce s-au răcit bateriile vehiculului. În toiul nopții, patriarhul catolic al Veneției a mers la locul accidentului ca să binecuvânteze rămășițele pasagerilor aliniate sub cearşafuri albe pe care fuseseră aşezate buchete de flori roşii. Majoritatea victimelor au între 20 și 30 de ani.

Șoferul, un bărbat de 40 de ani cu experiență de șapte ani în transportul de persoane, este singura victimă italiană a tragediei.

