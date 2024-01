Cine preia atribuțiile Casei Regale Britanice cât timp Regele Charles al III-lea este internat

Constituția României prevede că dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor. Dar lucrurile sunt diferite atunci când vine vorba de Marea Britanie, având în vedere că Regatul Unit este o monarhie constituțională, în care puterea executivă este atribuită Guvernului (Guvernul Majestății Sale) și provine de la Parlament.

Regele Charles va fi operat

Regele urmează să meargă la spital săptămâna aceasta pentru a se opera în urma unei afecțiuni benigne la prostată. Palatul Buckingham a transmis că acesta va suferi o "procedură corectivă".

Angajamentele publice ale regelui în vârstă de 75 de ani vor fi amânate pentru o scurtă perioadă de recuperare, a precizat Palatul.

Anunțul vine la scurt timp după ce s-a aflat că Prințesa de Wales este în spital după o intervenție chirurgicală abdominală.

Este neobișnuit ca actualizări medicale despre doi membri importanți ai familiei regale să fie făcute publice în aceeași zi.

Dar presa britanică scrie că Regele a dorit să împărtășească diagnosticul său cu publicul pentru a încuraja alți bărbați care ar putea să experimenteze simptome să își facă controalele de rutină necesare.

"În comun cu mii de bărbați în fiecare an, regele a căutat tratament pentru o prostată mărită", se menționează în declarația Palatului Buckingham.

Mărirea benignă a prostatei - care nu este cancerigenă - este obișnuită la bărbații peste 50 de ani și nu este, de obicei, o afecțiune gravă, conform specialiștilor.

Aproximativ unul din trei bărbați cu vârsta peste 50 de ani va avea unele simptome ale unei prostate mărite, care este o glandă aflată chiar sub vezica urinară.

Deși de obicei nu reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății, poate cauza simptome și probleme, inclusiv dificultăți în eliminarea urinei sau golirea vezicii urinare.

Afecțiunea nu înseamnă că pacientul are un risc crescut de a dezvolta cancer de prostată.

În timp ce nu este clar ce procedură corectivă va suferi regele, există câteva modalități de gestionare, inclusiv chirurgie, lasere și chiar un tratament cu abur.

Anunțul de la Palatul Buckingham a fost a doua știre semnificativă despre sănătatea membrilor importanți ai familiei regale care a apărut miercuri.

Prințesa de Wales a fost operată și va petrece până la două săptămâni în spital. Intervenția chirugicală abdominală a fost efectuată marți, 17 ianuarie și recuperarea va necesita între 10 și 14 zile de spitalizare. De asemena, ea nu va mai participa la evenimente publice până de Paște.

Prințul William și-a reorganizat programul pentru a-și susține soția, Prințesa Kate, în timpul recuperării după operația abdominală planificată.

Cuplul are trei copii: Prințul George, în vârstă de 10 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 8 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 5 ani.

Palatul nu a precizat motivul pentru care Prințesa a suferit intervenția chirurgicală, dar se pare că nu a fost de natură cancerigenă.

Cine preia atribuțiile regale în Marea Britanie

Mulți se întreabă acum cine preia atribuțiile Casei Regale Britanice cât timp Regele Charles este internat și dacă moștenitorul Prințul William va prelua formal conducerea când Regele Charles va fi supus intervenției chirurgicale săptămâna viitoare.

Pe scurt, răspunsul este nu: Nu există un precedent în Marea Britanie care să impună o transmitere formală de la monarh la moștenitor în timpul intervențiilor medicale.

Chiar și atunci când procedura regelui este minoră, chiar și atunci când suveranul a fost sub anestezie generală în trecut, cum a fost Regele George al VI-lea în 1951 pentru operația la plămâni și Regina Elizabeth pentru operația la genunchi în 2003, nu s-a făcut nicio transmitere oficială.

Cu toate acestea, întrebarea aduce în discuție aspecte importante despre modul în care este condusă Marea Britanie și despre modul în care funcționează monarhia în cazul în care suveranul nu își poate îndeplini îndatoririle.

Este important de subliniat imediat că, spre deosebire de Președinte, monarhul este pur și simplu o figură de reprezentare și nu are puteri politice.

Așadar, dacă suveranul este incapacitat, acest lucru nu împiedică conducerea țării de către prim-ministru și guvern (când prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost la terapie intensivă cu Covid-19 în 2020, a predat ștafeta ministrului de externe Dominic Raab, deși nu exista o cerință constituțională pentru acest lucru).

Constituția britanică nu este redactată într-un singur document în care astfel de lucruri pot fi stabilite, așa cum se întâmplă în alte forme de guvernământ.

În schimb, modul în care țara este guvernată este determinat de precedentul stabilit de diferite legi, documente și principii de-a lungul secolelor.

Unul dintre acestea include Legea Regenței din 1937, care se ocupă atât de indisponibilitatea pe termen lung, cât și de cea pe termen scurt a monarhului.

Legea Regenței stabilește că, dacă suveranul are sub 18 ani când urcă pe tron sau dacă suveranul este complet incapacitat, atunci cel de-al doilea în linie devine regent (cu excepția cazului în care au și ei sub 18 ani, caz în care urmează cel de-al treilea în linie și așa mai departe).

Cu toate acestea, legea tratează și absența temporară a suveranului care nu ar necesita o regență, ci ceva numit Consilieri de Stat.

"Articolul 6 al Legii Regenței din 1937 permite monarhului să delegate anumite funcții regale Consilierilor de Stat dacă este absent din Regatul Unit (adică într-o vizită în străinătate) sau bolnav.

Brevetul regal (un document legal) specifică îndatoririle pe care acești Consilieri le pot îndeplini, care pot include ținerea ședințelor Consiliului Privat sau acordarea Asentimentului Regal la legislații", afirmă Parlamentul britanic.

Consilierii actuali de stat sunt Regina Camilla, Prințul William, Prințul Harry, Prințul Andrew și Prințesa Beatrice, cu Prințesa Anne și Prințul Edward adăugați în 2022 într-o amendare la Lege după ce Harry și Andrew s-au retras ca membri activi ai familiei regale.

Cu toate acestea, Palatul Buckingham a fost întrebat săptămâna aceasta dacă vreun Consilier de Stat îi va ține locul Regelui Charles în timp ce este supus procedurii medicale, însă a făcut clar că nu se așteaptă ca acest lucru să fie necesar.

