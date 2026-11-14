”Victorie importantă! România a câştigat definitiv procesul de arbitraj internaţional privind Roşia Montană. Este o decizie finală în favoarea ţării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României şi ne scuteşte, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari. Proiectul Roşia Montană a fost profund ilegal, o încercare de a distruge iremediabil mediul natural şi patrimoniul naţional, parte a patrimoniului UNESCO, printr-o uriaşă afacere de corupţie”, a afirmat Nicuşor Dan, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Potrivit şefului statului, Roşia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu.

”Înseamnă şi o mişcare civică şi socială, un manifest al societăţii civile mature şi capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greşite, cu impact politic, economic şi social major în România. Roşia Montană a devenit simbol al spiritului civic, al verticalităţii şi al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime. Le mulţumesc şi îi felicit pe toţi cei care, încă de la început, şi-au asumat o luptă lungă şi de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorţi de izbândă”, a subliniat preşedintele Dan.

Ministerul Finanţelor a anunţat că România a câştigat definitiv arbitrajul Roşia Montană, după ce Comitetul ad-hoc constituit pentru soluţionarea acţiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanţilor. Prin această decizie, care epuizează ultima cale extraordinară de atac, hotărârea arbitrală prin care au fost respinse integral pretenţiile de aproximativ 6,5 miliarde dolari formulate împotriva României rămâne definitivă şi obligatorie.