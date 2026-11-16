”O explozie durează doar o fracţiune de secundă, însă urmările pot fi permanente. Arsuri grave, leziuni ale mâinilor, afectarea vederii sau a auzului sunt doar câteva dintre consecinţele posibile. În plus, articolele pirotehnice pot provoca incendii, punând în pericol locuinţe, bunuri şi, mai ales, vieţi omeneşti”, au transmis, luni, oficialii IGSU, după ce un copil de 9 ani din judeţul Giurgiu a fost rănit de o petardă care i-a explodat în mână, potrivit News.ro.

Reprezentanţii instituţiei fac un apel, înaintea sărbătorilor de iarnă.

”Ne apropiem de sărbătorile de iarnă, iar siguranţa noastră şi a celor din jur trebuie să rămână o prioritate. Tocmai de aceea, vrem să vă reamintim că majoritatea articolelor pirotehnice sunt interzise pentru uzul personal al publicului larg. Dragi părinţi, vorbiţi cu cei mici despre aceste pericole! Nu aşteptaţi să se întâmple un accident pentru a discuta despre aceste riscuri. Câteva minute de prevenţie pot face diferenţa”, au mai transmis oficialii IGSU.

Un copil de 9 ani din judeţul Giurgiu a fost rănit, duminică, în timp ce se juca cu o petardă pe stradă. Copilul ar fi luat o petardă neexplodată să o aprindă, moment în care aceasta a explodat. Copilul a fost transportat la Bucureşti.