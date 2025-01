Cine este românul care și-a înjunghiat soția în parcarea unui supermarket din Italia. Daniela este în stare gravă

Cei doi erau separați și, până în luna octombrie, a existat chiar un ordin de protecție pe numele partenerului agresiv. Documentul expirase, iar victima a crezut că s-a potolit. În realitate lucrurile au degenerat.

Nenorocirea vine la doar două zile, după ce o altă româncă a fost ucisă lângă Perugia.

Era 9 și jumătate dimineața când românca de 39 de ani, mamă a doi copii, a fost atacată de soțul ei în parcarea unui supermarket din orășelul Seriate, de lângă Bergamo. Cei doi se certaseră, iar bărbatul, care, potrivit presei italiene, se numește Daniel Manda, are 48 de ani și este din Craiova, s-a înfuriat și a lovit-o pe femeie cu o armă albă. Alertată de martori, Alexandra, o altă româncă, angajată a magazinului, a ieșit să vadă ce se întâmplă, în timp ce colegele ei au sunat la poliție.

Alexandra, martoră: „Nu e posibil să nu facem nimic, să stăm să filmăm... și eu încercam să le zic, oameni buni, hai să facem ceva să salvăm viața acestei femei.”

Casiera nu a mai stat pe gânduri și chiar a încercat să-l oprească pe agresor.

Alexandra, martoră: „Am văzut pietrele, așa că, în primă fază, am luat pietre și am aruncat în el... dar el nu a fugit, nu s-a oprit, continua să o lovească cu cuțitul. Printre persoanele care aruncau cu pietre se afla și un domn care l-a lovit cu o umbrelă, i-a căzut arma din mână și astfel am reușit să-l prindem și să-l imobilizăm. Și l-am ținut așa până au venit carabinierii.”

Martorii i-au acordat victimei primul ajutor. Biata femeie era plină de răni.

Alexandra, martoră: „Pe femeie am dus-o în interiorul magazinului, am întins-o pe jos și am încercat să-i tamponăm rănile și să o facem să vorbească, ca să nu-și piardă cunoștința până la sosirea ambulanței.”

Reporter: „Ce spunea?”

Alexandra, martoră: „Am întrebat-o cum o cheamă și ne-a zis că Daniela, că are doi copii și spunea în continuu că îi iubește mult.”

Daniela a fost transportată în stare gravă la spital, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor ei de supraviețuire. Potrivit autorităților italiene, Daniel Manda a mai fost în atenția poliției tot pentru violențe conjugale. De altfel, a existat și un ordin de protecție împotriva lui, care însă a expirat în octombrie și nu a mai fost înnoit pentru că soția nu l-a mai reclamat.

