Cinci persoane ucise la Dnepr, după ce o rachetă rusească a lovit o clădire rezidenţială. Alte 27 de persoane au fost rănite

Cel puţin 27 de persoane au fost rănite, inclusiv şase copii. Toţi se află în spital, potrivit lui Valentin Reznicenko, şeful administraţiei militare regionale Dnepropetrovsk, scrie News.ro.

Imaginile şi videoclipurile de la faţa locului arată faţada prăbuşită a clădirii şi un incendiu puternic imediat după atac, care a avut loc sâmbătă după-amiază. Au existat o serie de detonaţii după impactul iniţial, fiind posibil ca maşini sau conducte de gaz să fi luat foc, scrie CNN.

Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că toate serviciile de intervenţie sunt mobilizate la Dnepr, subliniind că toţi „cei implicaţi în această teroare vor fi găsiţi şi vor fi traşi la răspundere”.

❗️ Five people were killed in the shelling of #Dnipro

Twenty-seven people were wounded, including six children.

Rescuers evacuate people. pic.twitter.com/27g05lF3Up