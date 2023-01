Care este motivul pentru care Occidentul a decis brusc să trimită arme Kievului, pe care anterior a refuzat să le furnizeze

Totuși, responsabilii de la Kiev neagă acest lucru și insistă că luptele pentru orașul cu mine de sare sunt în desfășurare. Situație confirmată, de altfel, și de jurnaliștii occidentali. Oricum, Institutul American pentru Studiul Războiului consideră că eventuala cucerire a orășelului nu reprezintă o evoluție semnificativă pentru ruși.

Rusia a atacat, din nou, Kievul

Abia se luminase în Kiev când sirenele au avertizat populația despre iminența unor atacuri. Potrivit oficialilor ucraineni, Rusia ar fi ridicat de la sol 17 bombardiere strategice, care au lansat rachete balistice, mai greu de detectat și de doborât.

Chiar dacă rușii au cucerit orașul Soledar, au rămas puncte de rezistență ucraineană, iar oficialii de la Kiev denunță dezinformări din partea Moscovei. Oricum, luptele continuă cu o intensitate dramatică.

Alex Rossi, corespondent Sky News: „Încă se duc lupte grele aici. Tocmai ce am auzit sunetul unei rachete deasupra noastră. Nu este clar ce se întâmplă în interiorul orașului Soledar acum, dar se pare că trupele ucrainene au fost împinse la periferie, dar marea îngrijorare este pentru civilii care încă au rămas prinși acolo”.

Localnic: „(Rușii) au avut multe pierderi. Atacă în valuri și au ajuns să calce pe cadavre”.

În imagini se vede cum soldații ucraineni urmăresc două grupuri de ruși care se îndreaptă către o clădire, în Soledar. Când se asigură că toți au intrat, ucrainenii spulberă clădirea, probabil cu o baterie Himars.

Taras Berezovets, căpitan în armata Ucrainei: „Cred că Statul Major General (al Ucrainei) a înțeles că ar fi foarte greu să păstreze pozițiile de aici, în primul rând, pentru că Soledar nu este atât de bine fortificat precum Bahmut, de exemplu, iar Bahmutul este cu siguranță o adevărată fortăreață. Cred că planul aici încă de la bun început era să ucidă cât mai mulți parașutiști ruși și mercenari Wagner și cred că pot îndeplini această sarcină”.

O filmare din dronă surprinde orașul bombardat cu sălbăticie de armata rusă. Sunt blocuri cu geamuri sparte, străzi pustii și clădiri distruse de explozii.

Puținii civili rămași în orașul-fantomă îndură suferințe inimaginabile.

Localnic: „Așa trăim de nouă luni, cu obuze ori rachete zburând întruna, în ambele direcții, deasupra capului”.

Localnic: „Soldații ucraineni sunt înconjurați. Sora mea, care e gravidă, a decis să se refugieze de aici. Plecăm și noi cu ea”.

Motivul pentru care Occidentul a decis brusc să trimită arme Kievului, pe care anterior a refuzat să le furnizeze

Pe de altă parte, Ucraina mai are puțin timp ca să se pregătească pentru ofensivă de primăvară a armatei ruse, iar Occidentul este conștient de acest lucru. Este și motivul pentru care țările occidentale au decis brusc să trimită arme Kievului, pe care anterior au refuzat să le furnizeze, cred ziariștii de la The New York Times.

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei declara recent că trupele ucrainene au nevoie de 300 de tancuri grele și 600 de vehicule blindate. Cât despre tabăra inamică, observatorii occidentali își pun speranțele într-o lovitură de stat care să-l înlăture pe Vladimir Putin.

Lord Dannatt, fostul șef al Statului Major: „Cred că cei mai nemulțumiți oficiali ruși sunt, în acest moment, responsabilii militari, conduși de Gherasimov. Dacă acesta ar putea ticlui un plan, pe care și-ar face curaj să-l și pună în aplicare, văd posibilă o lovitură de palat condusă de Gherasimov. Armata este sătulă de amestecul direct al lui Putin, este înfuriată de măsura în care corupția a dus la o producție de armament și echipamente inferioare decât cele occidentale. Așadar, eu zic să stăm cu ochii pe Gherasimov. Ar putea fi unul dintre cei care împlântă cuțitul în Iulius Cezar”.

