Cinci persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul la Amsterdam. Un suspect a fost reținut. VIDEO

Poliţia a comunicat că nu deţine informaţii cu privire la cauza sau motivul incidentului şi că aceste aspecte vor fi clarificate în cadrul unei anchete. Nu au fost oferite informaţii nici cu privire la starea răniţilor.

Știre în curs de actualizare.

???????? Mass stabbing attack in central Amsterdam

An unidentified man with a knife attacked pedestrians at Dam Square, injuring at least 5 people.

The attacker has been detained, but his motive remains unknown. pic.twitter.com/Cow1jUi3y1