Cinci oameni au ars de vii în mașini, în incendiile din California. Peste o mie de clădiri au ars

Două incendii uriaşe de vegetaţie fac ravagii în California şi peste 150.000 de oameni au fost evacuaţi.

Cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața după ce au ars de vii în mașinile lor cuprinse de foc.

Vâlvătaia se apropie ameninţător şi de Malibu, o populară destinaţie turistică, unde au reşedinţe luxoase numeroase vedete. Cea mai mare parte a oraşului a fost evacuată. Autorităţile i-au avertizat pe cei care locuiesc acolo că pericolul este iminent.

Incendiul care se apropie ameninţător de Malibu a distrus deja, aproape în întregime, oraşul Paradise. Pentru unii a fost ca o fugă din iad.

Three wildfires in California are destroying thousands of structures and forcing emergency evacuations. Two of the fires are just miles from the bar where 12 people were killed in a mass shooting Wednesday night. Follow live updates: https://t.co/wOWgNj3FTH pic.twitter.com/GXlFGLm4Ur — CNN International (@cnni) November 9, 2018

În timp ce soţul ei conducea maşina printre flăcări, o femeie, înfricoşată, spunea o rugăciune. Familia ei este în siguranţă acum, dar nu toţi au avut noroc. După trecerea pârjolului au fost găsiţi oameni care au ars de vii în autoturisme. Şi peste o mie de case şi alte clădiri s-au transformat în scrum.

"Arde în continuare pe dealuri, în timp ce aici e prăpăd. E foarte fierbinte, sunt cioburi pe jos. Elicopterele pe care le-aţi auzit nu au cum să aterizeze. Auziţi cum sună acea alarmă de maşină. Se aude de la o dubiţă care va arde probabil complet."

Breaking: #Campfire in Butte County has destroyed over 6,700 structures and is now over 90,000 acres. The fire has killed 9 people and is now the most destructive wildfire in California history. #CaliforniaFires pic.twitter.com/VtvY6040ws — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 10, 2018

La vest de Los Angeles, limbile de foc au traversat o autostradă importantă şi ameninţa zonele de coastă, inclusiv Malibu. Acolo se afla şi reşedinţele a numeroase celebrităţi. Unele vedete au postat pe reţelele sociale mesaje despre pericolul iminent.

"Am avut o oră să ne facem bagajele şi să plecăm. Mă rog ca toată lumea să fie în siguranţă", au transmis Kim Kardashian şi soţul ei, rapperul Kanye West.

Getty

Zeci de mii de persoane au primit ordin de evacuare. De asemenea, şcolile au fost evacuate şi închise. Au fost mutate inclusiv animalele de la o grădină zoologică.

Un alt incendiu de proporţii a izbucnit în partea de nord a statului California. Alimentate de vântul puternic, flăcările s-au extins rapid, mai ales la început - în fiecare minut era distrusă de vâlvătăi o suprafaţă egală cu 80 de terenuri de fotbal - după cum a declarat un oficial.