Ciclonul Zorba a ajuns în Turcia, după ce a spulberat Grecia. Dezastrul lăsat în urmă

Valuri imense au spulberat terasele de la malul mării, bărcile din porturi au fost scufundate și falezele inundate.

Storm surge of #medicane on Almyri beach, Corinthia, Peloponnese (Greece) today, Sept 29! Report: Γιαννης Μαρκελλος pic.twitter.com/kukUvgNEC6

Rafale de 100 de kilometri pe oră au pus la pământ copacii și au smuls acoperișurile caselor. Ploile torenţiale au umflat râurile şi au provocat viituri rapide, în zonele muntoase.

Large hail accumulations on the road from Vathyremia to Trikala, Greece yesterday, Sept 29! Report: Antonis Georgoulas pic.twitter.com/yfGTktMUkR